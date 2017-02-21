Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд

Силач свое достижение посвятил Наталье Изотовой

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, в 14.30 в железнодорожном депо поселка Смоляниново приморский силач, рекордсмен Книги Рекордов ГиннесаИван Савкин сдвинул с места электровоз, сообщает РИА VladNews.

Отметим, что масса электровоза составляет 288 тон, что в 1,5 раза больше нынешнего мирового рекорда, установленного вологжанином Денисом Нагибиным 6 августа 2016 года.

Осложняло задачу тот факт, что у электровоза на каждую колесную пару есть свой электродвигатель, который и в выключенном состоянии создает электромагнитное поле, мешающее передвижению. Данный факт увеличивает нагрузку в 3-4 раза. В итоге вес составил не 288, а 864-1152 тонны.

Также нагрузку создала и густая смазка, которой обрабатываются колесные пары электровоза, затвердевающая уже при температуре +5°С.

Как рассказал Иван Савкин, свое достижение Иван он сделал в память о Наталье Изотовой - известном во Владивостоке общественном деятеле, президенте краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама", председателе секции Общественного совета Приморского края по защите социальных прав граждан, депутате Думы Владивостока.