​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России

Также «получателями» стали многие правительственные чины

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Резолюция собрания против установки "ЭРА-ГЛОНАСС" подписана и через электронные приёмные направлена президенту России, в правительство, в генпрокуратуру и губернатору Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующий пост опубликовал на своей на личной странице депутат ЗакСобрания Приморского края Артём Самсонов:

"Сейчас Максим Шинкаренко (руководитель Аппарата фракции КПРФ в Законодательном Собрании) поехал отправлять её (резолюцию - РИА VladNews) заказными письмами по почте", - написал депутат.

Напомним, 19 февраля во время митинга на Привокзальной площади Владивостока Артём Самсонов, Максим Шинкаренко и несколько активистов КПРФ были задержаны. В этот же день им вынесли обвинение в «нарушении порядка организации публичного мероприятия» (статья 20.2 КоАП РФ). Инициаторы были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый - но, судя по всему, это не остановило их от активности.

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.