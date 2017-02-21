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Владивостокцев угостят солдатской кашей

Программа мероприятий на 23 февраля
Фото: allelets.ru Фото: allelets.ru
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

23 февраля в приморской столице отметят День защитника Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города принять участие в торжественных и праздничных мероприятиях

Стартуют мероприятия в 12 часов – в это время начнётся торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.

Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в память о владивостокцах, которые отдали жизни за мирное небо над головой.

Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения. А всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Для участников мероприятия подготовлено 1 500 порций каши.

В 14 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани начнётся праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается». Со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями тематические музыкальные композиции – «Битва под Москвой», «Тихо в океане Тихом», «Пусть войны не будет», «На побывку едет» и многие другие.

Кроме того, тематические мероприятия - встречи с ветеранами и военнослужащими, беседы, уроки мужества, выставки, спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят во всех районах Владивостока, в муниципальных школах и библиотеках.

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