​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО

Политтехнолог арестован на 2 месяца

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Члены Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Приморском крае намерены посетить Илью Митькина-Спокойнова, бывшего гендиректора ХК "Адмирал" и политтехнолога губернатора Владимира Миклушевского в Следственном изоляторе №1 Владивостока. Об этом сообщил РИА VladNews председатель ОНК Владимир Найдин.

"Члены ОНК намерены посетить Илью Митькина-Спокойнова в СИЗО и проверить условия его содержания", - рассказал Владимир Найдин.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК "Адмирал", отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.