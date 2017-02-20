На выездных семинарах «Управдома» расскажут о плате за ОДН

17:04 Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео

15:54 Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке Эксклюзив

15:50 Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи Фото

15:04 У молодёжи Владивостока появилась новая площадка для творчества Фото

14:26 Мозговой штурм прошел во Владивостоке Видео

14:10 Дорога в центре Владивостока перекрыта Эксклюзив

13:46 Собрание автомобилистов во Владивостоке наделало много шума Эксклюзив

Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

Электронные версии