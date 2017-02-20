На выездных семинарах «Управдома» расскажут о плате за ОДН

Во Владивостоке организованы выездные семинары на тему нововведений в жилищном законодательстве, которые касаются расчетов за общедомовые нужды (ОДН):
21 февраля в 18.30 в актовом зале администрации Первореченского района (ул. Ильичева 15, 2 этаж);
27 февраля в 19.00 в школе № 63 (ул. Бородинская, 7);
28 февраля в 18.30 в школе № 26 (ул. Амурская, 14).
Докладчик – Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационного центра города Владивостока», член НП «Домовой контроль».
Администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан принять участие в семинаре.