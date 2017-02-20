​Опровержение: Приморский депутат не прогуливал суд

Руслан Маноконов был на заседании 14 февраля

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

15 февраля 2017 года на сайте РИА VladNews была размещена публикация «Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина».

РИА VladNews распространило информацию о том, что депутат Законодательного собрания Руслан Маноконов пропустил суд 14.02.2017 года. Информация является недостоверной. Депутат Законодательного собрания Приморского края Руслан Маноконов присутствовал на судебном заседании 14.02.2017 года во Фрунзенском районном суде Владивостока. Слушание было перенесено на 9 марта по причине неявки второго подсудимого.

Публикация удалена. Редакция РИА VladNews приносит свои извинения.