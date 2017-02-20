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Общество

Собрание автомобилистов во Владивостоке оставило после себя много "шума"

Законно ли провели мероприятие, или нет?
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В социальных сетях участники различных групп высказывают свои мнения о том, что собрание, проведенное вчера,19 февраля, на Привокзальной площади Владивостока, было незаконным. И не собрание, а, по словам многих жителей Приморья, митинг, сообщает РИА VladNews.

Напомним, жители Владивостока вчера, 19 февраля, на Привокзальной площади Владивостока собрались для того, чтобы высказать своё мнение по поводу обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Собрание состоялось, несмотря на то, что днем ранее оно было отозвано инициативной группой во главе с депутатом владивостокской Думы Андреем Галицких.

В прямом эфире радио "Лемма" юрист Алексей Клёцких сообщил, что даже, несмотря на то, что собрание было отозвано, оно было законным.

"Если открыть закон, то там могут быть перечислены те мероприятия, которые могут организовываться. Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Он предусматривает такую публичную форму выступления, как собрание, для которой не требуется подача разрешения на проведение, если оно проводится в специально отведенном месте. Есть постановление Администрации Приморского края о том, что Привокзальная площадь Владивостока является тем законным место во Владивостоке, где любая инициативная группа может проводить собрание", - сообщил Алексей Клёцких.

Также юрист уверен, что сами представители полиции легализировали мероприятие.

«Собрались люди. Развернули плакаты. Постояли с ними. Спустя 15 минут налетела толпа сотрудников полиции. Если мы откроем закон о полиции, то прочитаем, как должен действовать сотрудник полиции по закону: подойти, представиться, показать удостоверение, объяснить, в чем заключается правонарушение, если таковое есть, а потом предложить проследовать для составления протокола, установления личности. На митинге было все с точностью да наоборот. Ни один пункт этих правил соблюден не был. Более того, если мы посмотрим в социальных сетях, как эта процедура проходит в Москве, опыт разгона различных демонстраций, обязательно стоят представители полиции с мегафоном и говорит: «Граждане, мероприятие незаконно. Разойдитесь». Он делает это раз пять-семь, как минимум. И те, кто не хочет стать жертвой каких-либо физических воздействий, отходит в сторону. Здесь ничего этого не было", - рассказал в прямом эфире радио "Лемма" Алексей Клёцких.

На сегодняшний день итоги митинга таковы: около 5 человек были задержаны силовиками и доставлены в ОВД Фрунзенского района. Основная версия - несанкционированные действия на митинге. Обстоятельства пока выясняют. Однако некоторые из них оштрафованы на 10 тысяч рублей, однако готовы оспаривать данное решение.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того, чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Сейчас жители Владивостока выступают против обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобиль. С этой целью вчера,19 февраля, на Привокзальной площади Владивостока и прошло собрание.

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