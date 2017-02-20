Активистов митинга во Владивостоке штрафуют

Задержано шесть человек, двое уже получили штрафы по 10 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Активистов митинга во Владивостоке наказывают за "нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования": двое из шести задержанных уже оштрафованы на суммы по 10 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Напомним, 19 февраля на привокзальной площади Владивостока состоялся митинг, посвященный проблемам с введением с 1 января обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как рассказал источник агентства в силовых структурах, "двое организаторов уже оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются".

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.