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Спорт

Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой

Масса объекта 288 тон
Фото: из личного архива Ивана Савкина Фото: из личного архива Ивана Савкина
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля в 14:00 в железнодорожном депо пгт. Смоляниново приморский силач, рекордсмен Книги Рекордов Гиннеса Иван Савкин намерен сдвинуть с места электровоз, сообщает РИА VladNews. Его масса 288 тон, что в 1,5 раза больше нынешнего Мирового рекорда, установленного Вологжанином Денисом Нагибиным 6-го августа 2016 года.

Осложняет задачу тот факт, что у электровоза на каждую колесную пару есть свой электродвигатель, который и в выключенном состоянии создает электромагнитное поле, мешающее передвижению. Данный факт увеличивает нагрузку в 3-4 раза. В итоге вес будет не 288, а 864-1152 тонны.

Так же дополнительную нагрузку создает густая смазка, которой обрабатываются колесные пары электровоза, затвердевающая уже при температуре +5°С.

Свое достижение Иван намерен сделать в память о Наталье Изотовой - известном во Владивостоке общественнмм деятеле, президенте краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама", председателе секции Общественного совета Приморского края по защите социальных прав граждан, депутате Думы г. Владивостока. 

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