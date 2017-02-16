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Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"

Начало в 10:00
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

16 февраля во Владивостоке начинаются предварительные слушания по делу "приморских партизан", сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечается в графике слушаний, начало заседания - в 10:00, в Приморском краевом суде. Сегодня слушания проходят в закрытом режиме.

На скамью подсудимых снова садятся Алексей Никитин, Вадим Ковтун, Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов. Они обвиняются в преступлениях по разным статьям: Илютиков по 105 и 162 УК РФ, Кириллов по 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - по 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун по 162, 33 и 105 УК РФ, а Никитин - по 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Напомним, Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт

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