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Спорт

Чемпионат по джиу-джитсу пройдет во Владивостоке

Торжественная церемония открытия соревнований - 18 февраля в 11 часов утра
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 18 февраля, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Владивостока по джиу-джитсу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Турнир приурочен к предстоящему празднику - Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке администрации Владивостока.

Жителей и гостей Владивостока приглашают приобщиться к одному из самых популярных в городе восточных единоборств – джиу-джитсу. За звание чемпионов будут сражаться порядка 150 спортсменов, в том числе и из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств.

Чемпионат пройдет в соответствии с международными правилами KJJIF по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Соревнования пройдут в трех дисциплинах - kakuto-system (полноконтактные поединки), ne-waza (борьба) и duo-system(показательные выступления). Победителей и призеров турнира ждут памятные подарки и грамоты от федерации и администрации Владивостока.

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