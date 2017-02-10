Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 14-ти тонный автобус

Также в планах посетить посёлки Шкотовского района

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Иван Савкин, силач из Приморья, побывал сегодня в ЗАТО городе Фокино, сообщает РИА VladNews.

Приморский силач побывал в двух школах города - в 251 и 259, где провел беседы на тему здорового образа жизни. После устного выступления Иван Савкин, на глазах изумленных учеников, отбуксировал 14-ти тонный автобу.

Мероприятие проходило в рамках проекта Ивана Савкина "Здоровое Приморье-нам здесь жить".

В ближайших планах у силача провести показательные выступления в посёлке Дунай и на острове Путятина, а также в посёлках Шкотовского района Штыково, Романовка и Новонежино.

Напомним, Иван Савкин - один из сильнейших людей планеты, владивостокский паурлифтер, двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Почетный член Федерации Сумо Приморского края, "Человек Гора", который двигал самолёты и поезда, тянул за собой паромы, танки, трамваи и спецтехнику.