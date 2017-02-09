Владивосток захватила эпидемия гриппа

В Приморье на карантин закрываются школы

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

По городу Владивостоку заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает уровень эпидемического порога на 18,6%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приморью. Превышение эпидемического порога регистрируется еще на 10 административных территориях края (г.г. Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-дальний, Партизанск, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах).

В целях профилактики формирования множественных очагов гриппа и ОРВИ с 40 недели проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. При одномоментном отсутствии 20% детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольном или общеобразовательном учреждении приостанавливается посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней. За 4 неделю 2017 года полностью приостанавливалось функционирование 9 школ и 3-х дошкольных учреждений на территориях: города Артема - 5 школ, 3 дошкольных образовательных учреждениях; по 1 школе в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском, Ханкайском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 58 группах в 43 ДОУ, 154 класса в 41 школе.

В целях предупреждения вспышек гриппа и ОРВИ необходимо проводить активное выявление заболевших ОРВИ и гриппом в детских организованных коллективах. В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив, так как острые вирусные инфекции и грипп имеют легкий механизм передачи, инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Родителям рекомендовано не отправлять в образовательные учреждения детей с любыми проявлениями ОРВИ.

В целях профилактики гриппа необходимо проведение неспецифической профилактики, которая состоит в общем укреплении защитных сил организма, для этого необходимо вести здоровый образ жизни: достаточный сон (полезно спать при открытой форточке, но избегать сквозняков); правильное питание – ежедневно включать в рацион питания свежие овощи и фрукты, необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), что позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям; больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и т.д. При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, поскольку велик риск развития осложнений. Чтобы избежать осложнений - необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Только врач может поставить правильный диагноз. Самолечение при гриппе недопустимо, лечение должно проводиться в соответствии с состоянием и возрастом пациента. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.