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Школы и детские сады в Приморье закрываются на карантин

Ситуация резко ухудшилась и расценивается как крайне неблагополучная
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом администрацией Артемовского городского округа принято решение о введении комплекса мер, направленных на улучшение эпидемиологической обстановки в городе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Артемовского городского округа. По информации отдела санэпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, эпидемиологическая ситуация в округе по заболеваемости ОРВИ резко ухудшилась и расценивается как крайне неблагополучная. С начала текущего года заболело 1629 человек, что в 1,65 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года и в 1,5 раза показатель за декабрь 2016 года. Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (в 1,85 раза), среди взрослого населения старше 18 лет (в 1,73 раза) и среди детей до 14 лет (в 1,58 раза).

Неблагополучная ситуация по заболеваемости гриппом сложилась и в Артемовском городском округе. В январе показатель заболеваемости составил 21 человек, из них 18 детей. В декабре 2016 года было зарегистрировано всего лишь два случая заболевания, а в аналогичном периоде прошлого года на территории округа грипп не регистрировался вообще.

Также неблагополучная ситуация в округе сложилась и по заболеваемости внебольничными пневмониями. С начала года зарегистрирован уже 41 случай, среди которых 31 заболевший – взрослые, 10 случаев – дети до 18 лет. Таким образом, показатель превысил в 2,57 раза средний многолетний уровень и в 1,44 раза – показатель аналогичного периода прошлого года.

В целях недопущения эпидемического распространения заболеваний в Артеме ведется мониторинг за отсутствием детей в образовательных учреждениях по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом. В образовательных учреждениях проводятся утренние фильтры с проведением термометрии с целью недопущения больных детей в коллективы. Усилены дезинфекционные мероприятия. Проводится приостановление учебного (воспитательного) процесса при отсутствии в классе, группе образовательного учреждения более 20 % детей по причине ОРВИ и гриппа. По информации управления образования администрации Артемовского городского округа, с 16 января началась приостановка деятельности отдельных классов и групп в Артемовских школах и детских садах. Приостановлена деятельность 15 классов в 5 школах (№ 19, 4, 6, 11, гимназии №1), школы №35, 7, 2, 10, 8 закрыты полностью на карантин. Приостановлена деятельность 9 групп в 7 детских садах (№19, 34, 37, 38, 7, 1, 6). Образовательный процесс в детских садах №20, 36, 39 остановлен полностью.

Вводятся режимно-ограничительные мероприятия и в лечебно-профилактических учреждениях, введен масочный режим. Руководителям лечебных учреждений рекомендовано временно запретить посещение больных в стационарах без согласования с лечащим врачом или администрацией учреждения.

В случае недомогания нельзя медлить и заниматься самолечением. Лечить больного гриппом может только врач. При первых симптомах необходимо срочно обратиться к врачу.

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