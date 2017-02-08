Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»‍

Главы трех администраций привлечены к ответственности

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье в реализации закона о "дальневосточном гектаре" нашли нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Прокурор края Сергей Бессчасный на коллегии сообщил, что главы трех администраций привлечены к ответственности.

"В центре внимания находилась практика реализации нового законодательства о предоставлении "дальневосточного гектара". Всего в ходе проверок в указанной сфере выявлено свыше 330 нарушений, внесено 130 актов реагирования. К примеру, главы трех местных администраций Хасанского и Ханкайского районов привлечены к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения свыше трёхсот заявлений граждан", — сказал прокурор.

Благодаря принятым мерам обеспечено своевременное подключение органов местного самоуправления к федеральной информационной системе "На Дальний Восток".

Напомним, что согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков.