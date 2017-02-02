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В какой «кухне» готовятся «дальневосточные гектары» в Приморье?

Реальный опыт борьбы с системой
Фото: ХабИнфо Фото: ХабИнфо
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков.

Как рассказал Андрей Каракулин, земельные участки, которых он оформлял порядка 10 штук, площадью от 1 до 10 гектаров (как отдельно на граждан, так и на семьи) в подавляющем большинстве случаев не выдавали с первого раза – а только со второго-четвертого (при этом каждый раз изобретались новые основания для отказов – по одним и тем же гектарам). К 1 февраля, за 3 месяца, Каракулину удалось добиться заключения договоров только по двум участкам. По трем участкам ему было все же полностью отказано. А еще один участок «завис» на два месяца после повторной подачи заявления, и неизвестно, каково будет решение управляющего органа.

Напомним, на программу выдачи «дальневосточных гектаров» правительством России возлагаются большие надежды. Выдача земельных участков, как отметил в августе 2016 года полпред президента Юрий Трутнев, должна быть максимально облегчена и ускорена. К тому же гектары в Приморье, как выяснилось, интересны не только многим жителям региона, но и у хабаровчанам, и жителям более западных регионов. А с 1 февраля начинается третий этап реализации закона: заявки на «дальневосточные гектары» могут теперь подавать все граждане РФ, а не только жители ДФО. Государство рассчитывает на ажиотаж, который будет создан вокруг бесплатной земли на Дальнем Востоке, ведь по данным соцопросов, около 10% россиян готовы переехать в макрорегион, получив там землю.

Но все, как оказалось, не так уж радужно, и сказки в Приморье (которое является одним из двух самых востребованных регионов ДФО по данной программе, наряду с Хабаровским краем) пока не получилось. И административная машина, которая получила еще летом указ сверху (на уровне правительства РФ) ускориться, продолжает буксовать, утверждают попытавшиеся получить землю в 25-м регионе граждане.

- Вот участок моей матери, - показывает на карте землю в Надеждинском районе Андрей Каракулин. – Я получил на него три отказа, на четвертый раз его утвердили. Все эти участки (его друзей и родственников - прим. ред.) – это хорошая земля, которая представляет интерес. Это не овраги, а хорошее поле – а значит и вложения в освоение земли будут минимальные. Можно сразу начинать ее использовать. А кто-то берет такие участки, с оврагами – и их заявки быстро одобряют. Такие же участки, которые интересны, Департамент земельных и имущественных отношений края отдает «со скрипом», давно считая их таким товаром, который можно продать. Раньше на эти земли устраивались аукционы – а теперь раз! – и их надо отдавать бесплатно. Они этого делать не желают. Ведь в Надеждинском районе гектар земли в хорошем месте стоит порядка миллиона рублей – и более.

Причины, по которым государство в лице краевого департамента отказывает гражданам в получении «дальневосточных гектаров», далеки от проблем с программой. Так, реален случай, когда было отказано в выдаче земли по причине нахождения на участке водного объекта общего пользования. Но при ближайшем рассмотрении документации видно: этот объект на карте отсутствует – а на местности он и вовсе оказывается заполненным водой мелким котлованом, вырытым на свалке. И оказывающийся на бумаге «водный объект общего пользования» на деле оказывается хоть и большой, но лужей. Причем на местной импровизированной свалке.

А был случай, когда человеку отказали в выдаче гектара на основании того, что указанный участок является частью земель некоего совхоза. При этом само это предприятие давным-давно снято с учета в налоговой инспекции, а его земля возвращена государству.

Кроме того, граждане, получающие гектары, уже заметили, что уж очень быстро ставятся на кадастровый учёт отдельные участки. При этом когда позже заявитель от земли отказывается, этот участок на сайте надальнийвосток.рф помечается красным цветом, и теперь формально никто не может им воспользоваться. Однако при личном разговоре сотрудники краевого Департамента говорят: подача заявки на такую землю возможна. Но открытой информации по таким участкам нет. А при получении в МФЦ кадастрового паспорта на такой участок там указано ограничение на пять лет (Дата истечения временного характера сведений).

Тем временем, вчера, 1 февраля, сертификаты на земельные участки получили еще четыре человека, в том числе один – на семью. Вручал из лично полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Который, возможно, не обратил внимания на тот факт, что семья подала заявку на гектары еще в октябре – и стала их гордым обладателем спустя три месяца. Об ускорении процесса выдачи земли в Приморье в данном случае говорить не стоит.

Напомним, череда отставок в Приморье затронула и Департамент земельных и имущественных отношений: в конце декабря губернатором Приморья был уволен начальник департамента Наталья Соколова, в связи с утратой доверия. На данный момент исполняет обязанности главы департамента Илья Терехов. Департамент продолжает работу в прежнем режиме, с прежней безапелляционностью – и так же не прозрачно для граждан, как и раньше. А граждане по-прежнему не видят смысла в обращении в прокуратуру, уже не веря в эффект.

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