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Общество

Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье

Планируется рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

На рассмотрение специалистов в Приморье ежедневно поступают тысячи заявок на получение бесплатного участка земли. Только за минувшие выходные документы на гектар отправили более двух тысяч россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

С 1 февраля подано почти 16 тысяч заявок, более четырех тысяч из них – в период с 1 по 6 февраля. На рассмотрении специалистов сейчас находятся более пяти тысяч заявлений, 2,2 тысячи гектаров уже переданы в пользование. Наиболее активными в получении земли в Приморье остаются жители центральной части России и Урала. Много заявок поступает из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и регионов Дальнего Востока, не отстают и сами приморцы. Большинство планируют задействовать землю под индивидуальное жилое строительство и сельское хозяйство. Около 5% мечтают о небольшом собственном бизнесе в Приморье и берут сразу несколько гектаров на всю семью или оформляют коллективную заявку

Напомним, в Приморье ожидают поступления более 800 тысяч заявок со всей России. Планируется рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц, это по 990 в день.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков. 

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