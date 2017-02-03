Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме

Следующее заседание назначено на 6 февраля

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке после перерыва возобновились судебные слушания по делу о Приморском океанариуме: следующее заседание назначено на понедельник 6 февраля, начало - в 10:00, во Фрунзенском районном суде, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним. перерыв потребовался из-за смены адвоката, новый адвокат получил возможность ознакомиться с делом до 23 января.

Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Управделами Президента России Андрей Поплавский.

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.