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Константин Цыбко: Инфраструктуру создадут только для освоенных "дальневосточных гектаров"

С 1 февраля россияне получили право на бесплатную землю в ДФО - но не все так просто
Фото: надальнийвосток.рф Фото: надальнийвосток.рф
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

На сегодня получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке пожелали более 47 тысяч россиян; более трех тысяч заявок поступило с 1 февраля, когда закон вступил в третью фазу, и "дальневостчные гектары" стали доступны всем гражданам России. Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Константин Цыбко рассказал, как работает программа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Sputnik .

"С точки зрения основной ее задачи - привлечения инвестиционных ресурсов, привлечения человеческого капитала на Дальний Восток -программа уже показывает, что эффект есть. Тридцать шесть тысяч человек – это немало. Программа подразумевает ведение на этой территории определенной предпринимательской деятельности. Если не осваивать этот гектар, то его через 5 лет заберут. Там в течение пяти лет надо заниматься предпринимательский, инвестиционной деятельностью, обрабатывать участок, если это сельскохозяйственный участок. Если это лесной участок - осуществлять работы по лесному хозяйству. Это не для того, чтобы люди получали этот гектар для развлечения, как дачу, воспринимает её как место для отдыха. Надо инвестировать, надо этим заниматься, и надо там работать", - отметил эксперт.

По словам Константина Цыбко, сейчас россияне, в основном, интересуются участками на Сахалине и Камчатке. В прибрежной зоне можно создавать различные производства, связанные с переработкой рыбных продуктов из акватории океана. Пока заявки на получение «гектара» в основном идут от жителей Дальнего Востока. Но, со временем, "подтянутся" и жители европейской части России.

"Что касается европейской части России, то мне кажется, будут желающие и отсюда. Во-первых, очень важный стимул – льготная ставка по кредиту, возможность бесплатно получить участок земли. Другое дело, что россияне должны быть обеспечены информацией об этих участках. Ведь не каждый полетит на Дальний Восток заранее смотреть участок. Надо получить первичную информацию, не посещая эту территорию. Иметь возможность понять, что на ней моно сделать. И, уже имея конкретное представление - ради чего ты получаешь этот участок - полететь туда и заняться уже оформлением. В программе предусмотрено и создание инфраструктуры, но оно требует определенных условий. Инфраструктура будет создаваться в том случае, если объект будет признан уже освоенным, если на нем будет осуществляться какая-то предпринимательская деятельность. И это уже будет на усмотрение контролирующих органов, органов местного самоуправления на этой территории. Создавать инфраструктуру до того, как мы поймем, что там что-то работает, это ошибочно", - объяснил Константин Цыбко.

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