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Общество

На дальневосточный гектар претендуют все россияне

Стать обладателями земельного участка в Приморье хотят даже жители самой западной точки России
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Самым популярным регионом в информационной системе НаДальнийВосток.РФ остается Приморский край – именно здесь большинство россиян хотят получить бесплатный гектар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

По состоянию на 9.00 3 февраля заявки на получение гектара в Приморье отправили 2,3 тысячи жителей России из 6,9 тысяч подавших документы. Более 30% заявлений приходится на наш регион. Из 2 345 заявок, поступивших за эти дни, 285 аннулировано самими гражданами, на рассмотрении – 970, утверждено 35, уже принято решение о выдаче – в 128 случаях. 74 заявки отклонены из-за ошибок в оформлении. Наиболее часто встречающаяся ошибка у жителей России – выбор участка на территории городских округов, что запрещено законодательством. Многие хотят получить землю во Владивостоке, и рисуют свои участки в пригороде. Соответственно, такие документы не проходят проверку. 

Следом за Приморьем в рейтинге популярных регионов находится Хабаровский край – 1 250 заявок, Республика Саха (Якутия) – 827 заявок и Сахалинская область – 691 заявка.

ОТметим, что заявителями за дальневосточные гектары уже стали жители 75 регионов России. На третьем этапе больше всего заявок зафиксировано от жителей Приморья. Их более 650. Потом идут Хабаровский край – более 600 заявок, жители Москвы и Московской области – 220 заявок, Якутия – более 200. Более 70 заявок пришло из Санкт-Петербурга.

Всего же на текущий момент с учетом первых двух этапов реализации федеральной программы, в Приморье поступило более 14 тысяч заявлений на получение гектара.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков. 

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