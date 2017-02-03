Скандал с Приморским океанариумом обсудили в Москве

Ничего удивительного, считает политолог

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Политолог, с 2009 по 2010 год начальник департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике, Андрей Колядин в эфире программы «Разворот» на радио «Эхо Москвы» прокомментировал скандал со строительством Приморского океанариума, сообщает РИА VladNews.

«Дело в том, что любое крупное строительство с большими финансами, которые туда приходят, сразу сосредотачивает вокруг себя не только талантливых строителей и способных руководителей, но и людей, которые желают поучаствовать в распределении финансовых ресурсов, - отметил политолог. - Поэтому сказать, что это какая-то удивительная вещь, свойственная только Владивостоку нельзя. Потому что если покопаться в любом большом проекте, сочинской олимпиаде и так далее, там есть изрядная часть людей, которые выполняли свои задачи исключительно порядочно и честно, но и найдется с десяток тех, кого можно смело брать под белы ручки и отправлять за воровство и негодяйство туда, куда они этого заслуживают. Я думаю, что и с океанариумом это примерно такого же расклада история».

Напомним, экс-руководитель Дирекции по строительству в ДФО Управделами Президента России Андрей Поплавский сейчас выступает ответчиком в суде по обвинению в растрате бюджетного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума.

Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.