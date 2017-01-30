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Два человека с затонувшего в Тихом океане судна найдены живыми

Связь с судном пропала еще утром
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Капитан и один из членов экипажа пропавшего в воскресенье утром малайзийского судна обнаружены живыми в ходе поисково-спасательной операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. 

Как ранее сообщало РИА VladNews, с судном пропала связь, из-за чего власти приступили к поиску. Судно направлялось из города Кота-Кинабалу на острове в штате Шабах на остров Пулау-Менгалум, популярный у туристов. На борту находились не менее 20 туристов из Китая. Власти Малайзии подтвердили, что после крушения 29 января судна с китайскими туристами у берегов страны погибли трое человек. Отмечается, что 25 человек были обнаружены спасателями, но трое из них позже скончались. Еще шесть человек все еще не найдены. Всего на борту был 31 человек.

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