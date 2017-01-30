Судно с туристами потерпело крушение в Тихом океане

Есть погибшие

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

Власти Малайзии подтвердили, что после крушения 29 января судна с китайскими туристами у берегов страны погибли трое человек, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что 25 человек были обнаружены спасателями, но трое из них позже скончались. Еще шесть человек все еще не найдены. Всего на борту был 31 человек.

Судно направлялось из города Кота-Кинабалу на острове в штате Шабах на остров Пулау-Менгалум, популярный у туристов. На борту находились не менее 20 туристов из Китая.

С судном пропала связь, из-за чего власти приступили к поиску. Область поиска охватывает 400 морских квадратных миль.