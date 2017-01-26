Владивостокский силач Иван Савкин отбуксировал автобус с детьми

Мероприятие собрало более тысячи зрителей

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Один из сильнейших людей планеты, владивостокский паурлифтер, двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Почетный член Федерации Сумо Приморского края Иван Савкин - "Человек Гора", который двигал самолёты и поезда, тянул за собой паромы, танки, трамваи и спецтехнику, 25 января отбуксировал на расстояние 20 метров автобус с детьми массой около 15 тонн.

Выступление прошло в городе Большой Камень Приморского края во дворе школы №2 в рамках проекта Ивана "Здоровое Приморье - нам здесь жить". Акция была посвящена Дню студента.

Как сообщил РИА VladNews сам Иван Савкин, выступление собрало более тысячи жителей города. Зрители были шокированы способностями силача.