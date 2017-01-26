«Дело Ильи Шамратова»: Приморье ждет смена «полицейских элит»

​Николай Афанасьев, Илья Шамратов и Олег Зубакин, как выходцы из Амурской области и Хабаровского края, имеют возможность в ближайшее время покинуть ряды приморской полиции в рамках «оргштатных мероприятий»

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Скандал с обысками, которые подразделения ФСБ и СКР провели в Следственном управлении УМВД по Приморскому краю, вышел на федеральный уровень. сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Золотой мост». Число упоминаний с тэгом «Обыск в кабинете Ильи Шамратова» в Интернете идет на тысячи — сотни СМИ по всей России пишут об оскандалившихся приморских полицейских следователях. Для Николая Афанасьева, как руководителя приморского УМВД, это может закончиться скорым окончанием карьеры.

Как рассказали деловому порталу «Золотой Мост» сразу несколько человек из числа бывших сотрудников правоохранительных органов Приморского края, «дело Шамратова» — прямое следствие конфликта между «элитами» в рядах приморских правоохранителей. Ни для кого в Приморье не является секретом, что Николай Афанасьев, придя на должность начальника УМВД по Приморскому краю в 2013 году, смог привлечь в край тех выходцев из Амурской области и Хабаровского края, с которыми пересекался в ходе учебы и службы в указанных регионах. Так, в Приморье был переведен Илья Шамратов (начальник СУ УМВД по Приморскому краю с 2013 г.) и Игорь Хайбулов (зам начальника полиции по оперработе УМВД по Приморскому краю с 2014 г.). Кроме того, до прихода Николая Афанасьева на еще одну ключевую должность – начальника УГИБДД УМВД по Приморскому краю, был назначен еще один выходец из хабаровской полиции – Олег Зубакин. Таким образом, к 2014-2015 годам приморская полиция почти полностью была подконтрольно «амурско-хабаровским» «элитам». При этом приморские СМИ неоднократно опубликовывали откровенно скандальные материалы про Олега Зубакина и его довольно противоречивые кадровые решения и методы руководства, однако, Николай Афанасьев критики своего подчиненного как будто бы не замечал.

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В 2015-2016 гг. немало претензий возникало и к работе следственных подразделений, которые курировал в Приморье Илья Шамратов. «Громкие» дела, которые расследовали следователи краевого следственного управления, имели сомнительное происхождение – как по фактуре, так и по качеству расследования. Так «лесное дело» Ёкуба Фозилова, предпринимателя из Дальнереченска, неоднократно освещалось в приморских СМИ, является примером вопиющего нарушения не то, что закона – элементарной логики. Ёкуб Фолилов обнаружил в районе Дальнереченска незаконные порубки и обратился в полицию. При этом он сам задержал нескольких водителей, незаконно вывозивших лес. Однако уже через две недели сам Ёкуб Каримович из добросовестного предпринимателя превратился сначала в обвиняемого, а потом и в руководителя ОПГ – организованной преступной группы. Сегодня в вину Фозилову вменяют не только незаконные порубки, но и руководство ОПГ, а сам вот уже почти два года содержится в СИЗО, лишенный возможности обменять паспорт по достижении 45-летнего возраста.

Еще одно крайне сомнительное уголовное дело – расследование в отношении строителя из города Артема Дмитрия Патрешова. Молодого руководителя строительной компании, строившей многоэтажные дома в Приморье, обвинили в совершении преступлений по ст. 163 УК РФ (вымогательство) – якобы он вымогал 100 тысяч рублей у какого-то малознакомого гражданина. Всего в деле – пять таких эпизодов, при этом из доказательств – только показания свидетелей, датированные 2012-2013 гг. и тот факт, что господин Патрешов является профессиональным боксером. Ни аудиозаписей, ни видеосъемок, ни каких-либо других следов «преступной деятельности». Один из инициаторов «дела Патрешова» — сотрудник артемовского отдела ФСБ, в настоящее время уже уволен из органов и сам находится под судом по делу о мошенничестве: его обвиняют в том, что он пытался получить от обвиняемого Патрешова 10 миллионов рублей за изменение меры пресечения с СИЗО на подписку о невыезде. Дмитрий Патрешов неоднократно обращал внимание на то, что никаких оснований для его содержания в СИЗО нет, а показания так называемых «свидетелей» — недостоверные и откровенно ложные, однако до сих пор руководство СУ УМВД по Приморскому краю не видит оснований для более тщательного и качественного расследования. При этом в отношении Патрешова также следствие пыталось возбудить уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), однако фактуры для столь серьезной статьи не хватило. Да и вряд ли бы суд принял к производству столь «сырое» дело.

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При этом и Фозилов, и Патрешов обращают внимание на то, что к ним применены необоснованные и излишне суровые меры пресечения, а работа следователей сводится к тому, что доказательства их невиновности следователи СУ УМВД по Приморскому краю просто «не замечают».

У Игоря Хайбулова из всех вышеперечисленных приморских полицейских начальников – пожалуй, самая «тихая» карьера: нет очевидных скандалов и публикаций в прессе. Вполне возможно, что в ходе грядущих возможных кадровых ротаций он может сохранить за собой свою должность.

Впрочем, источники «Золотого Моста» из числа бывших правоохранителей утверждают обратное: якобы в Приморье давно уже имеются свои кандидаты на руководящие должности в полиции, которые сегодня находятся на «вторых ролях» и которые давно уже были недовольны засильем «амурско-хабаровских» «элит». Мол, не только в следственном управлении края, но и в краевой ГИБДД Приморья коллективы наблюдали несимметричный подход к выдаче премий.

Надо полагать, что в центральном аппарате МВД России тоже обратят внимание на засилье «земляков» на ключевых должностях и «дело Шамратова» может стать тем катализатором, который приведет в Приморье к смене «полицейских элит» — прежде всего, по «региональному признаку». Не факт, что верх возьмут «приморские кадры». Но наверняка позиции амурчан и хабаровчан будут ослаблены. Скорее всего, Николай Афанасьев, Илья Шамратов и Олег Зубакин, как выходцы из Амурской области и Хабаровского края, имеют возможность в ближайшее время покинуть ряды приморской полиции в рамках «оргштатных мероприятий»…