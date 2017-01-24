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Общество

Рухнувший в Приморье пирс оставил экипаж без связи

Металлическая конструкция проржавела и истончилась
Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Плавпирс, связывающий с берегом приходящие военные корабли, оставил экипаж атомного ракетного крейсера без связи, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в районе седьмого пирса в городе Фокино произошел обвал металлической конструкции. По словам местных жителей, подобное явление происходит регулярно. Пирс стоит на этом месте уже более 30 лет. Конструкция не ремонтируется должным образом, а потому периодически уходит под воду. Силами военных вода частично откачивалась, но инцидента избежать не удалось. 

На момент происшествия возле пирса находился тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев». Весь экипаж, находящийся на крейсере, оказался отрезанным от берега. Кроме этого, месте с пирсом оборвался и утонул электрокабель, питающий ТАРКР. 

Как будет решена проблема с затопленным пирсом - пока неизвестно. 

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