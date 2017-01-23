В Приморье обрушился пирс

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Габаритная конструкция ушла под воду в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошёл в Фокинском городском округе, в районе Седьмого пирса. Металлическая конструкция частично погрузилась в воду. На момент происшествия возле пирса находился тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев".

По предварительной информации, обвал конструкции мог произойти из-за плохих погодных условий - сильного ветра, или из-за нарушения герметичности пирса.

Никто не пострадал. В причинах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.