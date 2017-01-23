​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели

Закупка планируется в 2017 году

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В Приморский океанариум планируют поселить пингвинов. Об этом сообщил директор национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов на пресс-конференции сегодня, 23 января, передет корреспондент РИА VladNews.

«Пингвины безопасны для людей, и они смешные. Мы не готовы к королевским или императорским, они требуют больше опыта и знаний, а другие виды будет здорово увидеть в нашем океанариуме»,- отметил Андрей Адрианов.

Напомним, Приморскому океанариуму премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал подарить пингвинов. В руководстве отметили, что от подарка не откажутся, но и сами в состоянии на внебюджетные средства купить птиц. В планах поселить привередливых обитателей в 2017 году.

Как сообщалось ранее, репутация океанариума испортилась после гибели животных. Новое руководство пообещало сделать все, чтобы содержать морских обитателей в безопасности.