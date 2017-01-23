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Общество

​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными

Новое руководство океанариума пообещало обезопасить животных
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными, заявили сегодня, 23 января, на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Больше всего собравшихся интересовали вопросы, связанные со смертельным исходом млекопитающих. Директор национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов поделился информацией: «Три последние смерти были насильственными. К такому никто не был готов, невозможно было предугадать, что кому-то понадобится убить невинное создание. Сейчас ведется круглосуточное наблюдение, проводится следствие, мы хотим, чтобы виновные понесли наказание. Ничего не скрывалось, показывали качество воды и еды представителям СМИ, когда появились заголовки о тухлой рыбе и об отсутствии фильтрации».

Александр Михайлюк, вступивший месяц назад в должность директора океанариума,  не жалеет о своем решении стать руководителем: «Я готов к тому, что мои любые действия будут пристально рассматриваться общественностью. Приморский океанариум в России единственный, многие хотели бы здесь работать, хорошие условия и высокий потенциал. На мой взгляд, негативная информация неоправдана. Предприятие становится, делает ошибки, которые будут исправляться, но критичного ничего не вижу».

Напомним, делом о гибели животных с марта 2016 года занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК Приморья. По мере гибели животных, их "добавляют" к этому делу. За год в океанариуме на острове Русский погибло 14 питомцев.

25 октября в Приморском океанариуме скончались два дельфина. По предварительным данным, животных могли отравить. Океанариум закрывался в конце 2016 года (активисты создали соответствующую петицию на сайте change.org, которую подписали сотни тысяч человек), в нем собирались добавлять узлы в системе жизнеобеспечения. Возмущенные владивостокские активисты провели ряд пикетов. Пока за смерть морских млекопитающих никто не понес наказание.

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