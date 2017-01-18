​Арбитражный суд Дальневосточного округа рассматривает дело Пушкарева

Это уже третья инстанция

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в настоящее время рассматривает апелляцию ООО "Востокцемент", владельцем которой является семья арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева, по поводу расследования Управления Федеральной Антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС). Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание началось в 16.20, судья Брагина.

Напомним, речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства от 13 октября 2015 года, которое явилось отправной точкой в деле Игоря Пушкарева. В своих выводах надзорный орган указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент». Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.

Арбитражный суд Дальневосточного округа - уже третья инстанция, в которой рассматривается дело. Суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС. 1 августа 2016 года Арбитражный суд признал материалы антимонопольной службы незаконными, а спустя несколько месяцев, 13 октября Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Таким образом, признание незаконным решения УФАС оставляет шанс на возврат Игоря Пушкарева во Владивосток в качестве действующего мэра (несмотря на арест, Пушкарев остается главой Владивостока, срок его полномочий заканчивается только в 2018 году).

Как ранее сообщало агентство, в январе 2017 Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты Игоря Пушкарева на его арест.

Напомним, что в декабре 2016 года Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца февраля, однако защита сдаваться не планирует.