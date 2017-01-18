Хотя в Крещение многие об этом задумываются

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Традиционный Крещенский обряд – омовение - совершат жители Владивостока в ночь с 18 на 19 января. Но большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного на сайте РИА VladNews.

Читателям предлагалось ответить на вопрос: «Планируете ли вы окунуться в прорубь на Крещение?». Большинство респондентов - 65,7%- ответили, что никогда не решатся на это.

Еще 30% участников опроса выбрали вариант «Очень хочется попробовать». И всего 4,3% проголосовали за ответ «Конечно, каждый год окунаюсь».

Напомним, на территории Приморья ежегодно проходят массовые крещенские купания. Специалисты заранее подготавливают проруби для безопасного омовения. В этом году для жителей края подготовлено 27 купелей.

Однако и врачи, и священнослужители опасаются за безопасность таких внезапных для организма погружений.

Как ранее сообщало агентство, врачи Владивостока рассказали, какие правила безопасности необходимо соблюдать во время купания в проруби.

РИА VladNews также провело опрос, как владивостокцы относятся к купанию в ледяной воде.