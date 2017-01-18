Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники

Корреспондент РИА VladNews провел опрос

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Традиционный Крещенский обряд – омовение совершают приморцы с 18 на 19 января. Корреспондент РИА VladNews накануне традиционных купаний решил узнать, как жители края относятся к окунаниям в ледяной воде.

- В этом году омовение буду совершать уже в четвертый раз. Конкретного решения не было, просто четыре года назад пришло в голову, что хочу окунуться в прорубь. Конечно, все отговаривали, говорили, что нужно готовиться, но я никого не послушала и сделала, как я хочу. После того, как выходишь из проруби, начинаешь испытывать нереальные эмоции, сразу становится весело на душе и состояние такое непонятное, то ли тебе холодно, то ли тепло, а по телу начинаются легкие колики.

Алина Берестовская

- В этом году принимать участие в крещенских купаниях я буду впервые. На протяжении уже долгого времени планировал совершить это, но все время были какие-то «отмазки». Но в этом году я твердо решил для себя, что совершу омовение.

Антон Левандовский

- На протяжении двух лет я окунался в прорубь. Просто в один момент захотелось закалить тело и дух. Эмоции на самом деле интересные. Сначала было «Вау, ничего себе, я смог преодолеть себя, смог пойти на такой шаг». Для многих может показаться, что нет ничего такого прыгнуть в воду зимой, но многие не могут переступить через себя. Когда я это сделал, было чувство радости и небольшой личной победы. В физическом плане также были необычные ощущения: резкий перепад температур и тело не успевает четко среагировать на происходящее.

Денис Доброшевский

- Когда я поехала в первый раз, вообще не обиралась купаться. Думала, только больные люди зимой купаются. Теперь я такая же "отмороженная". В том году, правда, пропустила в силу того, что была беременна. В этом тоже пропущу из-за кормления.

Екатерина Семёнова

- Всегда хотела окунуться в прорубь во время Крещения, но не позволяет здоровье. Хотя многие говорят, что вода в купели освящена, а значит все, кто окунается, болеть не будут, я все равно побаиваюсь. Каждый год после того, как насмотрюсь на смельчаков, даю себе слово, что в следующий раз обязательно осмелюсь и окунусь, но наступает следующий год, а у меня так и не хватает духу. Все равно опасаюсь.

Алена, жительница Владивостока

- В крещенских омовениях я принимаю участие уже пятый год подряд. Безусловно, это полезно для здоровья, так как весь год потом не болею. Я не морж, конечно, но массовое мероприятие поддержать нужно. Эмоции после окунание в ледяную воду. Когда выныриваешь, чувствуешь, что заново родился.

Александр Рябов

Стоит отметить, что с каждым годом смельчаков, которые купаются на Крещение, становится все больше. Однако врачи предупреждают, что к такому ритуалу следует подготовить себя и свой иммунитет, чтобы не слечь с болезнью.