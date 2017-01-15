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Власти Приморья: Люди остались без тепла в январе из-за бракованного угля

В серии аварий есть вина администрации поселка Сибирцево
Фото: Пенза-Взгляд Фото: Пенза-Взгляд
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Серия аварий в муниципальной котельной поселка Сибирцево Приморского края произошла из-за некачественного угля. Об этом на заседании оперативного штаба, которое прошло в поселке, заявил вице-губернатор Евгений Вишняков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Напомним, без отопления остались 44 жилых дома и объекта соцкультбыта (школа, детские сады); проводится прокурорская проверка.

На заседании штаба присутствовали представители краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, главы района и городского поселения, прокурор Черниговского района. 

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», – объяснил Евгений Вишняков.

«Производилась замена подшипников тележки шлакоудалители и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада», – рассказала и.о. директора департамента Елена Пархоменко.

«Сложность поведения ремонтных работ осложняется и тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха на улице», – добавил вице-губернатор. Он отметил, что к муниципалитету у краевых властей появились определенные вопросы:

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», – подчеркнул Вишняков.

Восстановить необходимые параметры теплоснабжения посёлка планируется в течение этого дня.

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