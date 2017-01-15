Прокуратура ищет, кто решил заморозить в Приморье целый поселок

В Сибирцево от тепла отключили жилые дома, детсады и школу

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Прокуратурой Приморского края организована проверка по сообщениям местных СМИ об отключении от теплоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры (школы и детских садов) в поселке Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в домах и объектах социальной инфраструктуры.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан в максимально короткие сроки.