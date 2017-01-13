Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье 16:51, 13 января Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам 16:42, 13 января Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам (Эксклюзив)
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке 16:31, 13 января Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 13 пятница
17:24
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
17:24
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
17:24
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
16:51
Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
16:42
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам Эксклюзив
16:42
Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:31
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:21
Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети Видео
16:10
Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
15:59
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине Фото
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
Обзор киноновинок во Владивостоке Фото
15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
14:59
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:56
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:53
Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя
14:42
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:34
Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:23
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
14:16
​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:09
Счет на пальцах - до бесконечности Видео
14:08
У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
13:57
За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций
13:48
В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться Фото
13:31
Созданы мыши-зомби
13:24
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль Эксклюзив
13:21
Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто Фото
13:16
Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике Эксклюзив
13:08
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13:06
Владивостокцы скупают доллары Эксклюзив
12:52
Владивостокский пенсионер на джипе отправил невнимательную пенсионерку в больницу
12:46
Владивосток избавляется от елок Видео
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети

Следственный комитет проводит проверку
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В сети опубликовано видео инцидента меду скорой и автоледи, произошедшего в Петропавловске-Камчатском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Запись разместил телеканал «360».

На записи отчетливо виден момент, как легковой автомобиль перекрыл дорогу скорой помощи. Установлено, что за рулем иномарки находилась женщина, рядом с ней в салоне сидел мужчина. Автоледи вышла из своей машины и начала указывать водителю скорой помощи рукой куда-то в сторону, предлагая ему объехать машину.

На заднем фоне слышится спецсигнал скорой. «Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали», - кричит водитель скорой помощи.

Как рассказали сотрудники скорой, пассажир легковушки вышел из салона и им угрожал. Медики сообщили, что пассажир проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот.

Отметим, что в результате инциденты погиб 21-летний парень, так как врачи не успели вовремя приехать.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине
15:59, 13 января 2017 Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине

Леска «вышла» с тела самостоятельно

Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:59, 13 января 2017 Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье

Убита 66-летняя женщина

Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя
14:53, 13 января 2017 Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя

Подозреваемый задержан

Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:42, 13 января 2017 Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке

Автомобиль оказался завален мусором

В Приморье произошло серьезное ДТП
14:23, 13 января 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Лесовоз и микроавтобус столкнулись лоб в лоб

​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:16, 13 января 2017 ​Моряков Монголии защитят в Приморье

Для получения зарплаты направлены иски в суд

Владивостокская автоледи устроила себе головную боль
13:24, 13 января 2017 Владивостокская автоледи устроила себе головную боль

Кульбиты на дороге довели до больницы