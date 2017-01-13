Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети

Следственный комитет проводит проверку

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В сети опубликовано видео инцидента меду скорой и автоледи, произошедшего в Петропавловске-Камчатском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Запись разместил телеканал «360».

На записи отчетливо виден момент, как легковой автомобиль перекрыл дорогу скорой помощи. Установлено, что за рулем иномарки находилась женщина, рядом с ней в салоне сидел мужчина. Автоледи вышла из своей машины и начала указывать водителю скорой помощи рукой куда-то в сторону, предлагая ему объехать машину.

На заднем фоне слышится спецсигнал скорой. «Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали», - кричит водитель скорой помощи.

Как рассказали сотрудники скорой, пассажир легковушки вышел из салона и им угрожал. Медики сообщили, что пассажир проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот.

Отметим, что в результате инциденты погиб 21-летний парень, так как врачи не успели вовремя приехать.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.