Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Вечером во вторник, 10 января, в Петропавловске-Камчатском бригаду скорой помощи, которая спешила к умирающему парню, не пропустил водитель иномарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Кам24.

По данным социальных сетей, медики не успели оказать 21-летнему парню необходимую помощь, в результате чего молодой человек скончался.

Как рассказали в медицинском учреждении, вызов был экстренным, парень не дышал. «Скорая» была уже около дома спустя три минуты после звонка. Однако проезд перегородила иномарка, которая не реагировала на просьбы пропустить медиков. Водитель вышел из машины и начал бросаться на машину, оскорбляя медиков. Было принято решение вызвать полицию. Разбирательство заняло примерно 10 минут.

Когда медики, наконец, попали в квартиру, то молодой человек был уже мертв.

В настоящее время по данному факту Следственный комитет проводит проверку.