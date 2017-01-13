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Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине

В серьезном ДТП погибли пять человек
Фото: Правительство Сахалинской области Фото: Правительство Сахалинской области
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Семьи пяти сахалинцев, погибших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи, получат до 1 миллиона рублей компенсации, а пострадавшие – до 200 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области.

В Сахалинской области продолжается расследование причин аварии, унесшей жизни пятерых человек. Сегодня на месте трагедии в течение всего дня работали правоохранительные органы. Для родственников погибших и пострадавших в аварии была организована работа службы психологической поддержки. Губернатор Олег Кожемяко, который экстренно выехал в Макаровский район, поручил областному министерству социальной защиты произвести на этой неделе выплаты семьям погибших в ДТП - до 1 миллиона рублей и пострадавшим - до 200 тысяч рублей.

Напомним, по уточненным данным утром, 11 января,  в 8 часов 20 минут на 203 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла крупная авария с участием двух грузовиков и санитарного автомобиля. Одна из грузовых машин выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с медицинским автомобилем. Последний от удара загорелся. Погибли оба водителя столкнувшихся машин, а также находившиеся в санитарном транспорте 2 пациента и сопровождающий.

Выжившую в дорожно-транспортном происшествии медсестру Ольгу Баранову в срочном порядке доставили в Макаровскую центральную районную больницу.

- Состояние пациентки средней тяжести, она в сознании. С учетом полученной психотравмы принято решение о ее эвакуации в областную больницу с целью дальнейшего дообследования и проведения терапии, - пояснил прибывший в Макаров главный врач Сахалинской областной больницы Александр Бейфус.

Сгоревший в аварии санитарный автомобиль принадлежал Поронайской центральной районной больнице. Как рассказал ее главный врач Вячеслав Кучеренко, машина перевозила пациентов в Южно-Сахалинск, в областную больницу.

- Одному из них требовалась операция, другому – консультация, - сказал Кучеренко. – Водитель автомобиля – Алексей Белоус часто выезжал в подобные командировки и имел большой опыт работы, он настоящий профессионал своего дела. Но в этой ситуации, когда на встречную полосу внезапно выскочил грузовик, оказался бессилен что-либо предпринять.

В семье Алексея Белоуса осталось трое детей. Двое –несовершеннолетние. По решению губернатора, который в Макарове встретился с вдовой погибшего водителя, семье будет оказана адресная социальная помощь. Дополнительная поддержка обещана и медсестре Ольге Барановой – единственному из выживших пассажиров санитарной машины.

- Женщина пережила сильнейший стресс и сейчас нуждается, прежде всего, в квалифицированной медицинской и психологической помощи, которую ей решено оказать в областной больнице, - сказал Олег Кожемяко. – Кроме того, как выяснилось, у нее есть сложности с жильем. Поэтому в ближайшей перспективе, сотруднице поронайской больницы будет выделена квартира в арендном доме.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом ОМВД России по Макаровскому району возбуждено уголовное дело. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Ход расследования на личном контроле держит губернатор Олег Кожемяко.

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