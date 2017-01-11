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В ДТП на Сахалине разбились грузовики и машина скорой помощи

Один из автомобилей загорелся
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Утром 11 января в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на 207 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе селе Поречье Макаровского района произошло ДТП с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие. Пожарные прибыли к месту пожара через 10 минут после поступления сигнала. К настоящему времени пожар ликвидирован. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов.

В ликвидации последствий ДТП в Макаровском районе были задействованы 12 человек и 4 единицы техники экстренных служб района.

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