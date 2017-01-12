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Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?

Удастся ли добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей?
Фото: администрация Приморья Фото: администрация Приморья
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

2016 год запомнился большим количеством политически-окрашенных событий для Приморья. Арест главы краевой столицывице-губернаторов, глав муниципалитетов, крупных чиновников, выборы в Законодательное собрание и многое-многое другое. Всякое было в этом году, как и в любом другом – и хорошее, и плохое. Но все-таки хочется посмотреть 2017 году в лицо с оптимизмом. 

Как сообщает корреспондент РИА VladNews, на торжественном собрании, посвященном подведению итогов 2016 года глава края объявил о своей новой инициативе. Губернатор озвучил, что он и его команда намерены добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей. Предложение вызвало долгие и продолжительные аплодисменты собравшейся публики.

Надо сказать, что проблема демографии и небольшого количества проживающих людей на территории края является невыдуманной и самой что ни на есть насущной. Уже набило оскомину сравнение Приморья с Японией, дескать, площадь примерно такая же, а население в 100 раз меньше. Но раз так, если есть запрос, если четко сформулирована цель и даже поставлен конкретный численных показатель, значит, должна быть и некая стратегия как этой цели можно добиться. Но, к сожалению, то ли формат мероприятия не позволял, то ли регламент, то ли идея была настолько свежей, что никто не успел подготовиться, так что кроме ее самой – идеи, не было представлена хотя бы примерная схема того, как это можно сделать. Возможно, что-то вроде дорожной карты или инфографики, плана, таблицы, чего-угодно на чем было бы отражено какими методами, ресурсами и действиями будет достигнут желаемый показатель.

Вероятно, что существование этой схемы и вовсе необязательно. Ведь по большому счету, в общем и целом, обычная, планомерная, выстроенная работа администрации субъекта естественно с согласованием с руководством страны, должна сама по себе приводить к увеличению населения на этой территории. Эта мысль кажется вполне логичной, рациональной и понятной. Наверняка и руководство края думает также раз не представило никакой отдельной программы по этому поводу.

Мы как обычные граждане можем самостоятельно поразмыслить на тему того, откуда в Приморском крае можно изыскать ресурсы и средства, благодаря которым можно остановить отток населения и выйти на планомерные показатели увеличения рождаемости. Первый бренд, который сразу же приходит на ум в этой связи, это конечно же знаменитый на всю страну дальневосточный гектар. Вроде бы землю дают бесплатно, можно начать новую жизнь, заняться сельским хозяйством, может быть даже открыть свое небольшое производство или найти не очень далеко от бесплатного гектара подходящую работу.

Другими словами, в Приморском крае есть профицит такого ресурса как пустая земля. Площадь, пространство, ланшфашт, к которым также можно присовокупить нашу красивую природу. Но для того, чтобы была возможность хоть как-то освоить эти пустые земли должна быть инфраструктура. Не может современный человек обустроить дом и хозяйство на пустом месте. Нужны коммуникации – вода, свет, газ, дороги.

Современное поколение молодых людей, которые как предполагается и должны воспользоваться этим гектаром – это не то поколение, которое в массе своей может самостоятельно проложить просеку, подвести воду или раскопать колодец и прочее-прочее необходимое для такой новой жизни на Дальнем Востоке. Может быть поколение постарше еще и владеет этими навыками, но, как сказал классик, «нынешнее племя» скорее всего такую тяжелую задачу не осилит. Все-таки здесь нужно больше навыков, умений и работоспособности, чем просто быть «грамотным потребителем», которых все так старательно растит из подрастающих россиян Дмитрий Медведев.

А как насчет того самого места работы неподалеку от дальневосточного гектара? Вот, например, завод «Звезда» где молодым специалистам, только вчера окончившим техникумы и институты, сегодня могут предложить зарплату ощутимо выше средней по краю. Город Большой Камень, в котором находится предприятие, располагается не так далеко от Владивостока если его сравнивать по удаленности с другими городами региона. Так что скорее всего, чтобы там работать, надо и жить в Большом Камне. Работать вахтовым методом, снимать даже служебное жилье, на выходных мотаться из города к себе на гектар, увы, но совершенно не привлекательная перспектива для молодого специалиста.

Но если уже отойти от гектара и рассмотреть сам завод «Звезда» в качестве причины, чтобы остаться в Приморье или даже причины сюда переехать, то это, надо сказать, действительно может стать весомым аргументом. Государственное предприятие, план работы расписан на многие годы вперед, высокая заработная плата, карьерный рост, перспективы – все это «Звезда» уже сейчас может предложить своим сотрудникам. Возведение целого микрорайона для работников завода в Большом Камне только подтверждает серьезность планов, которые возлагают на предприятие его руководители и персонал.

Но вот каких-то других предприятий кроме «Звезды», которые могут похвастаться столь же привлекательными условиями работы, совсем немного. Арсеньевский «Прогресс» как один из возможных вариантов. А в целом то там, то тут, робко, а иногда и с оглушительным скандалом, митингами и забастовками закрываются локальные производства и встают производственные линии. Единственным фарпостом для более-менее стабильного заработка денег для молодежи остается Владивосток. Но Приморье не будет развиваться и увеличиваться в численности только за счет краевого центра. Необходимы как минимум несколько локальных точек, где могли бы заработать деньги молодые и активные люди.

Вообще вопрос увеличения населения по большому счету сводиться к вопросу о том, как оставить молодежь в Приморье. Что же нужно такого сделать чтобы люди видели именно здесь перспективы для своего развития. Безусловно, это в первую очередь касается денег, но не только их. В современном мире среди молодежи набирает популярность такое понятие как социальная и географическая мобильность. Работа на себя, фриланс, отсутствие постоянной привязки к какой-то конкретной территории. Также немаловажным фактором является вопрос самореализации. Молодое поколение хочет не просто заработать себе денег на квартиру, машину и беззаботную старость, оно хочет реализовать себя, свой внутренний потенциал.

В представлении молодого человека жизнь должна быть не только финансово стабильной, чтобы тебе на все хватало и не было нерешенных денежных вопросов, но она также должна быть интересной. Возможность заниматься творчеством, посещать культурные мероприятия, иметь возможность познакомиться с искусством и прочие вещи, которые облагораживают человека и делают его жизнь наполненной – вот чего во многом не хватает молодежи, которая зачастую собирает чемоданы с вещами и улетает в западную часть страны из Приморья.

За последние несколько лет во Владивостоке и его окрестностях появилось множество крупных, интересных и даже величественных сооружений. Это конечно же ДВФУ, безусловно океанариум, «Фетисов-Арена», Театр оперы и балета, ныне – филиал Мариинского театра, спортивный комплекс ПримРинг. Появились невиданные инфраструктурные гиганты в виде двух вантовых и одного низководного мостов, новые дороги и развязки. Однако, во-первых, все эти преобразования коснулись исключительно Владивостока и его агломерации, а, во-вторых, большинство этих объектов строилось к саммиту АТЭС.

Приморью нужен новый саммит, еще один такой же масштабный международный конгресс. К сожалению, ежегодная инъекция заменителя АТЭС в виде ВЭФа пока не приносит столь же значительных результатов. Однако в своей предновогодней речи губернатор сообщил и о том, что новый 2017 год должен ознаменоваться первыми результатами работы ТОРов и СпВ. Может быть мы скоро увидим те самые локальные точки роста, разбросанные по всему краю, которые и будут притягивать молодые кадры, что в свою очередь станет подспорьем для обозначенной цели – увеличения населения края до 2 миллионов жителей. 

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