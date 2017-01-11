Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?

Мэра задержали в декабре в 2016 года

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Как гром среди ясного неба прозвучало в конце 2016 года официальное заявление СУ СК РФ по Приморскому краю: «По подозрению в совершении должностного преступления при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья задержан глава администрации Дальнегорского городского округа», сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Трудовое слова». Некоторые, кто долгое время добивался своего, начали злосчастно потирать руки, другие поспешили развешать ярлыки, злорадно подсчитывая пока еще виртуальные миллионы рублей материального ущерба, кто-то уже успел почувствовать в городе очередной период «безвластия» и вышел из тени, другие же задались вопросом: «Как так?». Этим вопросом задались и журналисты редакции газеты «Трудовое слово» и провели собственное журналистское расследование.

Всё открыто и прозрачно

Сразу отметим, что все используемые документы и законодательные акты не являются секретными и доступны каждому в Сети интернет. Закупка квартир для переселения граждан из аварийного жилья абсолютно открыта на портале Госзакупок и любой желающий мог принять участие в этой процедуре, так же как и мог ознакомиться со всеми требованиями, ценами и другими предусмотренными законодательством процессами.

Итак, вернемся к официальному заявлению правоохранителей:«Игорь Сахута подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей».

Среднерыночная стоимость – считаем вместе

Администрацией городского округа в 2015 году для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья закупались квартиры с определенными характеристиками – требованиями к состоянию и материалам стен, полов, окон, дверей, сантехники, электрооборудованию, наличию счетчиков горячего и холодного водоснабжения, отделке ванных комнат, кухонь, площади квартир. Получить информацию из частных объявлений о состоянии продаваемой квартиры практически невозможно. Как правило, объявления, публикуемые в местных СМИ, скудны и не дают полной картины о состоянии квартиры. Возьмем конкретный пример, в одно и то же время в Дальнегорске продавались две квартиры:

1.Гостинка в районе Музей, 17 кв.м, 3-й этаж, пласт. окна, жел. дверь, нов. батарея биметалл., нов. 2-конф. печь с духовкой, титан, 2600 т.р. (прим. ред 2 600 000 рублей)

2.Гостинка, 17 кв.м, р-он Музей, 2-й этаж, косм. ремонт. жел. дверь. 265 т.р. Без торга.

В первом случае стоимость 1 квадратного метра составляет 152 941 рубль, во втором – 15 588 рублей. Стоимость двух одинаковых по площади квартир, в одном доме разнится в 10 раз.

Еще один пример объявлений, размещенных на популярном интернет-сайте летом 2015 года – продаются две практически одинаковые по площади квартиры в одном доме:

1.1-комн. квартира Проспект 99-б, 34 кв. м, первый этаж, малосемейка, новая сантехника, линолеум, пластиковые окна, железная дверь, хороший ремонт. Цена: 1 530 000 рублей.

2.1-комн. квартира Проспект 99-б, 36 кв. м, 3 этаж, солнечн., сухая, пластиковые окна, счетчики, титан, железная дверь, хор.соседи. Центр города, рядом налоговая, больница, Примсоцбанк и тд. Цена: 450 000 рублей.

Опять же в первом варианте стоимость одного квадратного метра составляет 45 000 рублей, во втором 12 500 рублей.

В принципе, рынок жилья вДальнегорском городском округе сложный и неоднозначный, на него влияют многие факторы: сезонность, наличие программ, которые действуют на территории. Все мы с вами помним, как цены на жилье в нашем городе поползли вверх, когда закупались квартиры ветеранам ВОВ к Юбилею Победы.

Диапазон цен на квартиры в разных районах города разнится в десятки раз. Можно приобрести квартиру на бульваре Полины Осипенко с официально оформленным альтернативным отоплением за несколько миллионов рублей, а можно купить такую же по площади квартиру, без «альтернативки» в микрорайоне Горького или Горелое за миллион рублей. На уровень городских поднялись цены на жилье в Краснореченском и на Рудной Пристани.

Обратимся к официальной статистики. В службе статистики по Дальнегорскому городскому округу сообщили, что данных о среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Дальнегорска нет и быть не может, так как такое статистическое исследование госорган не ведет, но есть данные по Приморскому краю. Итак, по официальной информации Приморскстат, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в Приморском крае в 4-м квартале 2014 года составляла 78 521 рубль, в 4-м квартале 2015 года – 85 638 рублей.

Если служба статистики не располагает данными о среднерыночной стоимости одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в Дальнегорске, тогда кто может дать такие данные? И какими ценами тогда могла руководствоваться администрации Дальнегорского городского округа при покупке жилья на вторичном рынке для переселения граждан из ветхих и аварийных домов?

36 430 за 1 кв. м – сумма не с потолка

36 430 рублей за квадратный метр – именно такая сумма фигурировала в электронных аукционах на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилищного фондавДальнегорском городском округе.

В обосновании начальной максимальной цены указанно: «Стоимость одного квадратного метра утвержденная Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». Иными словами предельную стоимость своим постановлением установил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. И эта стоимость применяется как для приобретения квартир в новых домах, так и для покупки жилья на вторичном рынке, так и для уплаты выкупной цены собственникам жилых помещений. Поясним, что программа по переселению из аварийного жилого фонда предусматривает несколько вариантов. Первый, долевое строительство малоэтажных домов. Именно по этому пути изначально и пошел Дальнегорский городской округ. По первому этапу были построены, введены в эксплуатацию новые дома в микрорайоне Горелое. Право на строительство домов для реализации второго этапа программы по результатам электронного аукциона получила компания «Алгоритм», которая практически не приступила к возведению домов в микрорайоне Горького. Администрацией городского округа через суд контракт расторгнут, есть судебное решение о взыскании с «Алгоритма» авансового платежа, сейчас этим вопросом занимается служба судебных приставов исполнителей.

«Переселенцам из аварийного жилья в Приморье приобретут квартиры на вторичном рынке. Такое поручение дал Губернатор края Владимир Миклушевский по итогам совещания о реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Приморье», - сообщалось в ноябре 2015 года на официальном сайте администрации Приморского края.

«Ваша задача – оценить риски и принять решение. Для очередников аварийного жилищного фонда это может быть покупка жилья на вторичном рынке, выплата выкупной стоимости жилья либо же, с согласия граждан, переселение в другой муниципальный район», – обратился губернатор к главам территорий, где ситуация была схожа с дальнегорской. Построить новое жилье для переселения граждан из аварийных домов на тот момент не могли также в Хасанском и Кавалеровском районах. Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов взять ситуацию под персональную ответственность и контролировать её в ручном режиме.

Таким образом, в ноябре 2015 года в муниципальную адресную программу было внесено изменение, которое позволило местным властям приобретать для переселения граждан из аварийного жилья квартиры на вторичном рынке. Федеральным законодательством такое право за муниципалитетами было закреплено в декабре 2014 года, но на тот момент у администрации Дальнегорского городского округа уже был действующий контракт с компанией «Алгоритм» на строительство дома в микрорайоне Горького.

Что касается тех граждан у кого аварийное жилье находится в собственности, администрация городского округа попросту выкупала его из расчета 36 430 рублей за квадратный метр. Исходя из этой суммы люди уже самостоятельно переселялисьв другое жилье.

В том случае, когда аварийное жилье является муниципальным и граждане проживают в нем по договору социального найма, администрация обязана предоставить им взамен благоустроенные жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке. Стоимость приобретаемых квартир исходит из площади аварийного жилья. Например, проживает человек в бараке в аварийной квартире площадью 18 кв. метров. 18 кв. метров х 36 430 рублей = 655 740 рублей – именно эта сумма становится максимальной начальной при приобретении благоустроенной квартиры площадью не менее 18 квадратных метров для переселения. По факту квартира приобретается, как правило, большей площадью.

Итак, при проведении аукционов на приобретение квартир и определении максимальной начальной стоимости одного квадратного метра администрация Дальнегорского городского округа руководствовалась Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». Ни чем другим в данном случае глава городского округа Игорь Сахута руководствоваться и не мог. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в свою очередь определяя стоимость одного квадратного метра жилья для переселения граждан из аварийных домов руководствовался приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой), который установил норматив стоимости 1 кв. м жилья, который используется при расчете средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на уровне 36 430 рублей.Отметим, что для каждого региона этот норматив рассчитывается и устанавливается индивидуально и ежегодно пересматривается. Муниципалитеты по всей стране, при покупке квартир на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилья, пользуются именно этими расчетами, что подтверждается опубликованными данными на портале Госзакупок.

ИНФОГРАФИКА:

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенная для определения размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

Приморский край

2012 год – 32 200 рублей,

2013 год – 34 600 рублей,

2014 год - 36 430 рублей.

В 2015 году квартиры приобретались по этапу 2014 года Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы.

Необходимо учесть, что для переселения граждан из аварийных квартир приобретается именно благоустроенное жилье, и далеко не любое жилье подойдет под определение "благоустроенное". Благоустроенное жилье - это жилье, в котором соблюден ряд технических требований (в квартире должны быть новые окна, новые двери, новая сантехника и так далее). Более того, жилье для данной программы должно пройти приемку специальной межведомственной комиссии. Приемку новых жилых помещений осуществляли заместитель главы С.В. Сегал, начальник отдела жизнеобеспечения О.О. Хаустов, главный специалист эксперт Арсеньевского территориального Государственного отдела жилищной инспекции Д.Ю. Парнищев, заместитель начальника ОНД Дальнегорского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Р.А. Пинской, начальник технической инспекции филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» А.В. Сегал, главный инженер ЗАО «Коммунэлектросервис» С.В. Зайцев, представитель Совета ветеранов Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов М.К. Бабей, ведущий специалист отдела архитектуры и строительства Л.А. Шеповалова. Покупаемое жилье проходило строгую инспекцию и передавалось в муниципальную собственность после подписания акта всеми представителями межведомственной комиссии. Таким образом, "ушатанная" квартира, согласно нормам данной программы по переселению жильцов аварийных домов в благоустроенное жилье, просто не подойдет, и на минимальный ценник на недвижимость ориентироваться здесь нельзя. Требования этой программы серьезно повышают стоимость каждой квартиры, которую должен приобрести муниципалитет.

Отметим, законодательством предусмотрено, что в случае превышения стоимости одного квадратного метра установленной предельной суммы (36 430 рублей) финансирование такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований. Иными слова законодатель предусмотрел возможность того, что квадратный метр может стоить больше 36 430 рублей, но в таком случае возложил эту финансовую нагрузку на местные бюджеты.

Повлиять на электронный аукцион невозможно

36 430 рублей являются, в данном случае, предельной максимальной ценой одного квадратного метра и именно посредством открытого электронного аукциона формируется рыночная цена квартир на вторичном рынке Дальнегорского городского округа. Отметим, что принять участие в аукционе может любой желающий. Могли ли жители участвовать в этом аукционе? Теоретически – могли. Но для того, чтобы торговаться на аукционе, нужно было: первое – зарегистрироваться на электронной площадке для торгов, второе – купить себе и оформить электронно-цифровую подпись для того, чтобы можно было подписывать документы и действовать от своего имени, и в-третьих, нужно было принять участие в аукционе. Понятно, что для большинства жителей сделать это нереально. Этим, как правило, занимаются те, кто профессионально работает на рынке жилья.

Администрация размещает на электронной площадке технические условия, техническое задание, проект контракта, и дальше уже начинает работать сама электронная площадка. Кто желает поучаствовать в данном аукционе, регистрируются на этой площадке. Администрация до окончания аукциона не знает, кто участвует в нём, какие фирмы, откуда они и т.д. Все участники аукциона, как раз таки для избежания коррупционных факторов, для местных чиновников обозначены под номерами: участник 1, участник 2, и так далее. И до последнего администрация не знает, кто участвует в аукционе.

Экономия на лицо

В ходе проведенных аукционов по 18 контрактам на приобретение 33 квартир итоговая цена исполнения программы была снижена. Так если начальная максимальная цена всех контрактов составляла 44 миллиона 324 тысячи, то конечная – 43миллиона 682 тысячи рублей - это только за счёт снижения цены на аукционе. Плюс к этому, как уже говорилось ранее, люди получили по факту благоустроенные квартиры большей площади, чем их аварийное жилье. Суммарно администрация приобрела квартир большей площади на 227 квадратов. Все эти факторы повлияли на конечную стоимость одного квадратного метра и уже по итогам аукционов средняя стоимость приобретаемого жилья для переселения граждан из аварийных домов вДальнегорском округе в 2015 году составила 30 240 рублей за один квадратный метр.

Контроль со всех сторон

185-й Федеральный закон «О фонде содействия и реформирования ЖКХ» работает сразу по нескольким направлениям. Одним из которых, наиболее актуальных для Дальнегорского городского округа, является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные квартиры. В соответствии с данным законом, субъект, то есть администрация Приморского края, разработал свою адресную региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Администрация Дальнегорского городского округа разработала свою муниципальную подрограмму. Переселение осуществлялось за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов. Ежемесячно местные чиновники отчитываются об этапах исполнения программы перед администрацией Приморского края. На контроле стоит каждый участник программы, каждый квадратный метр жилья и каждый рубль бюджетных средств.

Более того, ежегодно администрация городского округа представляет на рассмотрение в Думу Дальнегорска отчет об исполнении бюджета за предыдущий год, в котором отраженно детальное исполнение программ с их финансированием. В 2016 году отчет об исполнении бюджета за 2015 год получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты и принят депутатами Думы Дальнегорска.

То есть вопросов по реализации данной программы и расходованию средств федерального, краевого и местного бюджетов не возникало ни у Фонда реформирования ЖКХ, ни у администрации Приморья, ни у местных депутатов, ни у Контрольно-счетной палаты.

Более этого, в 2015 году реализацию программы на территории городского округа проверяло приморское Управление федеральной антимонопольной службы. В УФАС обратилась фирма из Советской Гавани Хабаровского края - ООО «Бастион» - она посчитала, что требования к квартирам, которые были выставлены на аукцион, завышены. Антимонопольная служба проверила все документы, в том числе извещения о проведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе, обоснование о максимальной начальной цене контракта, заявки участников аукциона, и признала жалобу ООО «Бастион» необоснованной.

Сахуту обвиняют в следовании букве закона?

Защита мэра Дальнегорска, так же как сам Игорь Витальевич Сахута и сотрудники администрации полностью уверены в невиновности градоначальника. Ведь по факту открытых и доступных сведений, а именно так проходила реализация всех этапов программы, нарушений действующего законодательства нет. Администрация во главе с Игорем Сахутой в своих действиях руководствовались региональными и федеральными правовыми актами.

Адвокаты подчеркивают, что анализ стоимости недвижимости не входит в должностные обязанности главы Дальнегорска.

"Глава Дальнегорска в своей работе четко придерживался Постановления администрации Приморского края №398-па от 07.12.2012 года, - отметил адвокат Александр Передери. - Практически Игоря Сахуту обвиняют в выполнении его работы, которую он делал с учетом требований законодательства".

При этом Игорь Сахута последним ставил свою подпись на муниципальных контрактах и платежных документах на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов. Вначале вся документация с обязательным листом согласования проходила экспертизу специалистов администрации Дальнегорского городского округа.

И в завершении

Борьба с коррупцией требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со стороны общества. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию.

«У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов», — заявил Путин.

«Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со стороны общества», — подчеркнул президент.

Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти, указал глава государства. «Однако до решения суда никто не имеет права выносить вердикт о виновности или невиновности человека», — добавил Путин.

Мы продолжим следить за развитием событий.