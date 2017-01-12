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Спорт

Россию «попросили на выход» из спорта

NADO (Национальные антидопинговые организации) 19 стран мира призвали отстранить Россию от всех соревнований
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Допинг-скандалы не дают покоя Национальным антидопинговым организациям 19 стран. Соотвествующие структуры США, Канады и Германии призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров, а так же установить мораторий на рассмотрение заявок РФ на проведение новых соревнований. Все это до тех пор - пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом. Это изоляция России, - заявил в эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов, сообщает РИА VladNews.

«Я был поражен, прочитав декларацию NADO на сайте. NADO - это та самая организация, которая объединяет страны, которые, борются против допинга. Все это - такая аккуратная и очень хорошо поставленная балетмейстером из США плясочка вокруг нашего допинга. На что идет основная ссылка (декларации NADO - ред.) - 1000 спортсменов, которые были объявлены спонтанно Маклареном употребляющими допинг. Это взято полностью на веру, без всяких доказательств, без всего. И от этого идут абсолютно жесточайшие обвинения. Сейчас NADO выдвинули обвинения, которые еще не одна спортивная организация не выдвигала. На мой взгляд, самое серьезное - это перенос всех соревнований из России в другие страны. И если бы только биатлон. Мы отказались от более крупных соревнований, например ЧМ по бобслею и скелетону. Это очень чувствительно. И сейчас 19 стран предлагают отобрать у нас абсолютно все мировые, европейские, международные соревнования. Плюс к этому уже новое требование: наложить мораторий на рассмотрение заявок России на проведение крупных международных официальных соревнований до той поры, пока все не станет ясно с «русским» допингом. Это изоляция России», - отметил Николай Долгополов.

Еще один важнейший пункт декларации NADO, по мнению спортивного журналиста, это – передача полномочий от МОК к WADA.

«NADO в своей декларации, официально принятой и опубликованной на их сайте, написали еще одну очень важную вещь. NADO хотели бы, чтобы всем этим занималось бы WADA, а не Международный Олимпийский комитет, то есть права МОКа попираются, низложены, и всем занимается WADA, которая заняла исключительно жесткую позицию по отношению к России», - подчеркнул Николай Долгополов.

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