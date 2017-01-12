Доллар продолжает падать

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.16 рубля, евро - 63.51 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Эксперты отмечают, что, несмотря на заметное укрепление рубля за последнее время, он очень чутко реагирует на ситуацию с нефтью, поэтому потенциал дальнейшего роста курса российской валюты весьма ограничен.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.30 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.86 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 63.99 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 63.00 рубля за один евро.