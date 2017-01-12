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Спорт

«Адмирал» на родном льду примет рижское «Динамо»

Первый матч в новом году ждет Владивосток
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Первым соперником «Адмирала» на родном льду в новом году станет рижское «Динамо», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу команды.

Начало встречи в 19:30. Предматчевое шоу стартует в 19:10.

Несмотря на то, что рижане до сих пор занимают последнюю строчку в Западной конференции, они одержали в ноябре и декабре 7 побед – это почти в два раза больше, чем за первые 25 игр в сезоне.

Многие эксперты связывают прогресс «Динамо» с приходом на тренерский мостик Сандиса Озолиньша – легенды латвийского хоккея. Именно при нём были одержаны все последние победы. Но даже 44-летний Озолиньш не может решить проблемы команды в атаке. «Динамо» забило меньше всех на Западе, и является единственным клубом не достигшим отметки в сто голов. При этом пропускают латышские хоккеисты не так много, например, «Барыс» занимающий на Востоке 6 строчку, голов в свои ворота получили больше, чем рижане.

В противостоянии «Адмирала» и «Динамо» было сыграно шесть встреч. В сезоне 2013/2014 «моряки» дважды праздновали победу: во Владивостоке со счетом 3:0, а в Риге – 5:2. Следующие четыре матча остались за рижанами, причем три победы динамовцы одержали с одинаковым счетом 4:2, а в текущем сезоне 3:2 (Кулда, Мейя, Пуяц – Сигарёв-2). Таким образом, получается, что в последний раз «моряки» побеждали соперника ровно три года назад, без одного дня – 13 января 2014 года.

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