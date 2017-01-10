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Интервью

12-летний рокер из Владивостока: Хочу уехать в Америку и создать свою группу

Юный музыкант - в интервью РИА VladNews
Фото: из архива Владислава, РИА VladNews Фото: из архива Владислава, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Финалист конкурса «Радуга талантов» на радио «Лемма», гитарист Владислав Чуприна в своем 12-летнем возрасте уже имеет свои цели и достижения, которыми он поделился с корреспондентом РИА VladNews.

- С чего и когда началось твое увлечение музыкой?

- Два года назад папа показал пару групп, они мне понравились, и я захотел играть как они. Изначально учился с помощью видеороликов на YouTube, а спустя полтора года пошел учиться у профессионалов.

- Как часто проходят репетиции, где занимаешься?

- Хожу в клуб при доме пионеров. Занятия проходят 2 раза в неделю, но дома я продолжаю работать над техникой. Мой преподаватель Артем Бутенко очень талантливый, часто он выступает во владивостокских барах, я всегда хожу его послушать.

- Какой исполняешь репертуар?

- Рок, хард-рок и классика.

- Не отвлекают занятия музыкой от учебы?

- Нет, все успеваю и проблем с учебой пока не возникает.

- Чем еще интересуешься?

- Изучаю корейский и английский языки. Но в основном пытаюсь совершенствоваться в музыкальном плане. Хоть и тяжело, но учу сольфеджио.

- Тебя все поддерживают в увлечении?

- Да, очень благодарен родителям. Они во всем меня поддерживают. Недавно мы были в Москве на концерте группы Metallica и собираемся в Бангкок, чтобы послушать GunsN’Roses'. Концерты такого масштаба меня мотивируют. Мои родные понимают, что это серьезное увлечение. Они рады, что я буду заниматься любимым делом.

- В каких конкурсах ты участвовал?

-Так и не вспомнить. Везде, где подходил по возрасту и репертуару, ездил на фестивали в Китай. К сожалению, мало моих сверстников в нашем городе, которые играют на соло-гитаре, в основном предпочитают скрипку и фортепиано. А хотелось бы конкуренции и объективной оценки.

- Какие дальнейшие планы?

- Я бы хотел уехать в Америку, там есть возможность ходить на концерты исполнителей, которые являются для меня примером. И может быть получится создать свою группу. Это моя мечта.

- Каких музыкантов тебе хотелось бы видеть в своей группе?

- Барабанщика и вокалиста. Самое главное, чтобы они были моего возраста и у нас совпадали музыкальные вкусы. Меня недавно приглашали в панк-группу ко взрослым музыкантам, думаю, что я хорошо вписался, но ночные концерты не для шестиклассника.

- Как отметил Новый год и чего пожелал бы владивостокцам в 2017 году?

- Мы с семьей ездили на базу отдыха на несколько дней. Катались на сноуборде. Желаю всем мира, слишком много плохого происходит в последнее время!

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