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Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем

Открывая новые горизонты – современная геодезия в современном мире
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Сегодняшний мир меняется очень быстро, новая информация и новые технологии накрывают человека с головой. Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ») стремится успевать за прогрессом и идти в ногу со временем. Отдел инженерной геодезии института берет на вооружение высокотехнологичные новинки.

С гордостью предлагаем нашим постоянным и новым клиентам услуги передовых технологий лазерного сканирования, аэрофотосъемки и эхолокации.

Наземное лазерное сканирование – современный метод сбора и регистрации пространственных данных. Эта технология позволяет точно и четко фиксировать в трехмерном пространстве геометрическое расположение всех видимых частей и элементов промышленного объекта. Результатом может быть цветной ортофотоплан, 2D чертеж или 3D модель объекта съемки.

Лазерное сканирование без преувеличений применимо практически на всех этапах жизненного цикла объекта, начиная от проектирования и заканчивая ликвидацией.

На этапе предпроектного обследования лазерное сканирование используется для получения цифровой модели местности, окружающей обстановки, цифровой модели рельефа. Это необходимо для планирования земляных работ, согласований и организации инфраструктуры строительной площадки.

Во время же строительства лазерное сканирование наиболее востребовано, поскольку своевременный детальный контроль позволяет выявить практически все ошибки и коллизии. А, значит, способствует оперативному принятию решений по исправлению и/или изменению проекта строительства объекта.

Одной из областей, наиболее ярко открывающих возможности лазерного сканера, является архитектура. Сканирование не заменимо для решения задач сохранения памятников и предметов исторической ценности. Метод лазерного сканирования дает возможность очень быстро провести съемку фасада здания и получить модель исторического объекта с деталями размером до нескольких миллиметров.

Другой областью применения является съемка сложных в техническом отношении объектов, особенно если они давно эксплуатируются, неоднократно подвергались перестройке, но это не всегда оперативно отражалось в документации.

Бывает, что оборудование подлежит модернизации, однако не ясно, впишется ли новая техника на имеющиеся площади. Здесь тоже поможет лазерное сканирование, выполненное в системе координат проектного плана. Оно с легкостью покажет, вместится ли новое оборудование в существующую обстановку и наиболее оптимальный вариант его размещения.

Еще одной областью использования наземного лазерного сканирования является съемка карьеров и открытых горных выработок, с оперативным подсчетом объемов грунта.

В итоге можно выделить несколько основных областей применения лазерного сканирования:

  • 1. Проектирование. Создание цифровой модели местности, окружающей обстановки, цифровой модели рельефа для дальнейшей разработки проекта.
  • 2. Контроль строительства. Детальный строительный контроль геометрических параметров монтируемого оборудования и частей здания на каждом этапе строительства.
  • 3. Обследование сооружений. Контроль соответствия линейных сооружений (автодорога, железнодорожные пути и др.), определение провиса ЛЭП.
  • 4. Архитектура. Съемка фасадов и внутренних помещений зданий для последующей реконструкции.
  • 5. Горнодобывающая отрасль. Подсчет объемов грунта.

АО «ДНИИМФ» также проводит аэрофотосъемку для создания ортофотопланов, цифровых моделей рельефа, топографических карт. Аэрофотосъемка представляет собой процесс фотофиксации земной поверхности с помощью летательного аппарата. Для этих целей институтом приобретено специализирован­ное оборудование, а также многовинтовой беспилотник.

Использование беспилотных аппаратов - одно из наиболее перспективных направлений развития аэрофотосъемки, позволяющее оперативно получать качественный материал для использования во многих инженерных отраслях, таких как:

  • 1. Градостроительство. Контроль целевого использования и сохранности объектов недвижимости и земельных участков, выявление незаконных построек, картографическое обследование для городской ГИС, определение местоположения временных объектов и др.
  • 2. Геодезия. Картографирование с минимальными трудозатратами, создание ортофотопланов, цифровых моделей местности, цифровых моделей рельефа и др.
  • 3. Строительство. Контроль качества выполняемых работ, получение наиболее актуальной информации на всех этапах строительства от предпроектного этапа до исполнительного генерального плана объекта.
  • 4. Горное дело. Выявление линейных структур, оценка горизонтальных и вертикальных смещений вдоль разломов, создание профилей, 3D-моделирование карьеров, измерение объемов, мониторинг земляных работ, поиск изменений.
  • 5. Дорожное хозяйство. Построение продольных профилей, мониторинг состояния дорожного покрытия, мостов и конструкций, обследование железнодорожных путей.
  • 6. Энергетика. Снимки сверхвысокого разрешения для экономически эффективных обследований ЛЭП, трубопроводов, труб и градирен.
  • 7. Нефтегазовый сектор. Мониторинг нефтегазовой инфраструктуры, посадок земной поверхности, магистральных трубопроводов, экологического состояния территории, рекультивационных мероприятий, выявление участков повреждения трубопроводов.
  • 8. Водное хозяйство. Мониторинг водных ресурсов, уровня вод, паводков и половодий, обнаружение загрязнений, обследование гидротехнических сооруже­ний, ледовой обстановки, моделирование зон затопления.

Обработка аэрофотоснимков проводится с привлечением специальных компьютерных ГИС-комплексов LPS и PHOTOMOD, а редактирование и внесение цветовых корректировок - с помощью Adobe Photoshop. Программы имеют автоматизированные модули для корректировки перспективы, дисторсии и накладывания маски на «ненужные» объекты, сшивки смонтированной «ортомозаики» в единое изображение, совмещение их с уже существующими картографическими материалами.

В возможности Отдела инженерной геодезии АО «ДНИИМФ» также входит и выполнение гидрографических работ на морских акваториях, озерах, реках, водохранилищах и других водных объектах.

Гидрографические работы проводятся с целью обеспечения общей безопасности мореплавания в океанах и морях, на акваториях портов, для морского картографирования и картографирования внутренних водных путей, для издания пособий для плавания, а также для проектирования и строительства морских объектов, выполнения предпроектных инженерных изысканий на море.

В рамках производства гидрографических работ АО «ДНИИМФ» выполняет съемку рельефа дна способом промера глубин, промер с инструментальной оценкой рельефа дна, а также площадное гидролокационное обследование акватории с целью поиска подводных препятствий и посторонних предметов на дне.

В АО «ДНИИМФ» работают высококвалифициро­ванные специалисты в области гидрографии и смежных с ней специальностей, имеются самые современные профессиональные программно-аппаратные комплексы от ведущих мировых производителей для проведения гидрографических исследований.

С 2013 г. специалисты Отдела инженерной геодезии стали применять новое гидрографическое оборудование – комплекс многолучевого эхолота R2Sonic 2022. С его помощью производится полное покрытие рельефа дна, а также подводной части гидротехнических сооружений. При обработке полученной информации достигается точное определение глубин в любой точке исследуемой акватории. Такой способ промеров глубин является на сегодняшний день самым передовым в мировой практике гидрографических работ. А применение этого комплекса совместно с традиционным эхолотом обеспечивает максимальные информативность и достоверность результатов гидрографических работ.

Все гидрографические работы выполняются Отделом инженерной геодезии АО «ДНИИМФ» в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов. В обязательном порядке проводится полевой (нормативный) контроль и приемка материалов.

Контактная информация:

АО «ДНИИМФ»

690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40

Тел.: (423) 240-17-64

Факс: (423) 240-18-14

E-mail: dniimf@gin.global-one.ru

Веб-сайт:www.dniimf.ru

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