Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем

Открывая новые горизонты – современная геодезия в современном мире

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Сегодняшний мир меняется очень быстро, новая информация и новые технологии накрывают человека с головой. Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ») стремится успевать за прогрессом и идти в ногу со временем. Отдел инженерной геодезии института берет на вооружение высокотехнологичные новинки.

С гордостью предлагаем нашим постоянным и новым клиентам услуги передовых технологий лазерного сканирования, аэрофотосъемки и эхолокации.

Наземное лазерное сканирование – современный метод сбора и регистрации пространственных данных. Эта технология позволяет точно и четко фиксировать в трехмерном пространстве геометрическое расположение всех видимых частей и элементов промышленного объекта. Результатом может быть цветной ортофотоплан, 2D чертеж или 3D модель объекта съемки.

Лазерное сканирование без преувеличений применимо практически на всех этапах жизненного цикла объекта, начиная от проектирования и заканчивая ликвидацией.

На этапе предпроектного обследования лазерное сканирование используется для получения цифровой модели местности, окружающей обстановки, цифровой модели рельефа. Это необходимо для планирования земляных работ, согласований и организации инфраструктуры строительной площадки.

Во время же строительства лазерное сканирование наиболее востребовано, поскольку своевременный детальный контроль позволяет выявить практически все ошибки и коллизии. А, значит, способствует оперативному принятию решений по исправлению и/или изменению проекта строительства объекта.

Одной из областей, наиболее ярко открывающих возможности лазерного сканера, является архитектура. Сканирование не заменимо для решения задач сохранения памятников и предметов исторической ценности. Метод лазерного сканирования дает возможность очень быстро провести съемку фасада здания и получить модель исторического объекта с деталями размером до нескольких миллиметров.

Другой областью применения является съемка сложных в техническом отношении объектов, особенно если они давно эксплуатируются, неоднократно подвергались перестройке, но это не всегда оперативно отражалось в документации.

Бывает, что оборудование подлежит модернизации, однако не ясно, впишется ли новая техника на имеющиеся площади. Здесь тоже поможет лазерное сканирование, выполненное в системе координат проектного плана. Оно с легкостью покажет, вместится ли новое оборудование в существующую обстановку и наиболее оптимальный вариант его размещения.

Еще одной областью использования наземного лазерного сканирования является съемка карьеров и открытых горных выработок, с оперативным подсчетом объемов грунта.

В итоге можно выделить несколько основных областей применения лазерного сканирования:

1. Проектирование. Создание цифровой модели местности, окружающей обстановки, цифровой модели рельефа для дальнейшей разработки проекта.

Создание цифровой модели местности, окружающей обстановки, цифровой модели рельефа для дальнейшей разработки проекта. 2. Контроль строительства. Детальный строительный контроль геометрических параметров монтируемого оборудования и частей здания на каждом этапе строительства.

Детальный строительный контроль геометрических параметров монтируемого оборудования и частей здания на каждом этапе строительства. 3. Обследование сооружений. Контроль соответствия линейных сооружений (автодорога, железнодорожные пути и др.), определение провиса ЛЭП.

Контроль соответствия линейных сооружений (автодорога, железнодорожные пути и др.), определение провиса ЛЭП. 4. Архитектура. Съемка фасадов и внутренних помещений зданий для последующей реконструкции.

Съемка фасадов и внутренних помещений зданий для последующей реконструкции. 5. Горнодобывающая отрасль. Подсчет объемов грунта.

АО «ДНИИМФ» также проводит аэрофотосъемку для создания ортофотопланов, цифровых моделей рельефа, топографических карт. Аэрофотосъемка представляет собой процесс фотофиксации земной поверхности с помощью летательного аппарата. Для этих целей институтом приобретено специализирован­ное оборудование, а также многовинтовой беспилотник.

Использование беспилотных аппаратов - одно из наиболее перспективных направлений развития аэрофотосъемки, позволяющее оперативно получать качественный материал для использования во многих инженерных отраслях, таких как:

1. Градостроительство. Контроль целевого использования и сохранности объектов недвижимости и земельных участков, выявление незаконных построек, картографическое обследование для городской ГИС, определение местоположения временных объектов и др.

Контроль целевого использования и сохранности объектов недвижимости и земельных участков, выявление незаконных построек, картографическое обследование для городской ГИС, определение местоположения временных объектов и др. 2. Геодезия. Картографирование с минимальными трудозатратами, создание ортофотопланов, цифровых моделей местности, цифровых моделей рельефа и др.

Картографирование с минимальными трудозатратами, создание ортофотопланов, цифровых моделей местности, цифровых моделей рельефа и др. 3. Строительство. Контроль качества выполняемых работ, получение наиболее актуальной информации на всех этапах строительства от предпроектного этапа до исполнительного генерального плана объекта.

Контроль качества выполняемых работ, получение наиболее актуальной информации на всех этапах строительства от предпроектного этапа до исполнительного генерального плана объекта. 4. Горное дело. Выявление линейных структур, оценка горизонтальных и вертикальных смещений вдоль разломов, создание профилей, 3D-моделирование карьеров, измерение объемов, мониторинг земляных работ, поиск изменений.

Выявление линейных структур, оценка горизонтальных и вертикальных смещений вдоль разломов, создание профилей, 3D-моделирование карьеров, измерение объемов, мониторинг земляных работ, поиск изменений. 5. Дорожное хозяйство. Построение продольных профилей, мониторинг состояния дорожного покрытия, мостов и конструкций, обследование железнодорожных путей.

Построение продольных профилей, мониторинг состояния дорожного покрытия, мостов и конструкций, обследование железнодорожных путей. 6. Энергетика. Снимки сверхвысокого разрешения для экономически эффективных обследований ЛЭП, трубопроводов, труб и градирен.

Снимки сверхвысокого разрешения для экономически эффективных обследований ЛЭП, трубопроводов, труб и градирен. 7. Нефтегазовый сектор. Мониторинг нефтегазовой инфраструктуры, посадок земной поверхности, магистральных трубопроводов, экологического состояния территории, рекультивационных мероприятий, выявление участков повреждения трубопроводов.

Мониторинг нефтегазовой инфраструктуры, посадок земной поверхности, магистральных трубопроводов, экологического состояния территории, рекультивационных мероприятий, выявление участков повреждения трубопроводов. 8. Водное хозяйство. Мониторинг водных ресурсов, уровня вод, паводков и половодий, обнаружение загрязнений, обследование гидротехнических сооруже­ний, ледовой обстановки, моделирование зон затопления.

Обработка аэрофотоснимков проводится с привлечением специальных компьютерных ГИС-комплексов LPS и PHOTOMOD, а редактирование и внесение цветовых корректировок - с помощью Adobe Photoshop. Программы имеют автоматизированные модули для корректировки перспективы, дисторсии и накладывания маски на «ненужные» объекты, сшивки смонтированной «ортомозаики» в единое изображение, совмещение их с уже существующими картографическими материалами.

В возможности Отдела инженерной геодезии АО «ДНИИМФ» также входит и выполнение гидрографических работ на морских акваториях, озерах, реках, водохранилищах и других водных объектах.

Гидрографические работы проводятся с целью обеспечения общей безопасности мореплавания в океанах и морях, на акваториях портов, для морского картографирования и картографирования внутренних водных путей, для издания пособий для плавания, а также для проектирования и строительства морских объектов, выполнения предпроектных инженерных изысканий на море.

В рамках производства гидрографических работ АО «ДНИИМФ» выполняет съемку рельефа дна способом промера глубин, промер с инструментальной оценкой рельефа дна, а также площадное гидролокационное обследование акватории с целью поиска подводных препятствий и посторонних предметов на дне.

В АО «ДНИИМФ» работают высококвалифициро­ванные специалисты в области гидрографии и смежных с ней специальностей, имеются самые современные профессиональные программно-аппаратные комплексы от ведущих мировых производителей для проведения гидрографических исследований.

С 2013 г. специалисты Отдела инженерной геодезии стали применять новое гидрографическое оборудование – комплекс многолучевого эхолота R2Sonic 2022. С его помощью производится полное покрытие рельефа дна, а также подводной части гидротехнических сооружений. При обработке полученной информации достигается точное определение глубин в любой точке исследуемой акватории. Такой способ промеров глубин является на сегодняшний день самым передовым в мировой практике гидрографических работ. А применение этого комплекса совместно с традиционным эхолотом обеспечивает максимальные информативность и достоверность результатов гидрографических работ.

Все гидрографические работы выполняются Отделом инженерной геодезии АО «ДНИИМФ» в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов. В обязательном порядке проводится полевой (нормативный) контроль и приемка материалов.

Контактная информация:

АО «ДНИИМФ»

690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40

Тел.: (423) 240-17-64

Факс: (423) 240-18-14

E-mail: dniimf@gin.global-one.ru

Веб-сайт:www.dniimf.ru