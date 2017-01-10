По версии ФИФА лучшим футболистом 2016 года стал Криштиану Роналду

Церемония вручения наград организации состоялась в Цюрихе

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшим футболистом 2016 года форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, cообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Претендентами на звание лучшего футболиста года также были нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн и звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Однако по итогам голосования Криштиану Роналду получил 34,54% голосов, Лионель Месси — 26,42%, а Антуан Гризманн — 7,53%.

Напомним, что в 2016 году Роналду выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии форвард одержал победу на Евро-2016.

Отметим, что церемония вручения наград организации состоялась в Цюрихе.

К слову, ранее на протяжении шести лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Как подчеркнул перед началом церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино, только ведущая футбольная организация мира имеет право официально присваивать звание игрока года, тем самым намекнув на второстепенность награды от французского издания.