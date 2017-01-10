Администрацией Владивостока проведено порядка 170 спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 40 тысяч человек

Итоги 2016 года

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока подводят итоги минувшего года. Так, в столице края в уходящем году прошло множество спортивных соревнований и мероприятий - как в спорте высоких достижений, так и в массовом спорте. Многие из мероприятий организованы либо проведены при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации города. Всего на муниципальных спортивных площадках, пришкольных стадионах и других объектах организовано и проведено около 170 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 40 тысяч человек.

Так, одним из наиболее ярких спортивных событий в уходящем году стал дворовый турнир по хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва, в котором приняли участие 18 команд. Игры проходили на городских хоккейных коробках, игроков горячо поддерживали сотни болельщиков. В итоге 14 февраля в финальном матче определен победитель – им стала сборная команда «Труд». Чемпиону 2016 года был вручен кубок и денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

В январе 2016 года в Центре зимнего отдыха «Комета» прошел чемпионат Владивостока по сноуборду в дисциплине слалом-гигант. Мероприятие организовало Приморское региональное отделение федерации сноуборда России при поддержке администрации Владивостока. В мероприятии приняли участие более 80 спортсменов.

В июне во Владивостоке в рамках празднования Дня молодежи прошли масштабные соревнования смешанных команд молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ города по гребле на лодках класса «Дракон». Всего в этом году участниками гонок стали более 500 человек, объединенных в 52 смешанные команды по 10 гребцов. По итогам финальной гонки кубок победителя и золотые медали достались команде «Mini-Star». Второе место досталось команде «100 мегабит», третье – команде «Легион». Эти гонки давно стали во Владивостоке традиционными.

Важным спортивным событием этого года стало открытие 19 мая муниципального центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе Специализированой детско-юношеской спортивной школы единоборств города. За 11 месяцев работы муниципальный центр ГТО принял 810 детей из общеобразовательных учреждений города.

Второй год подряд во Владивостоке проходит спортивный военно-патриотический проект «Гонка героев». В уходящем году гонка проходила четыре раза: 16 и 17 июля, 27 и 28 августа. На полигоне в районе бухты Горностай собрались тысячи владивостокцев, которые решили испытать собственные силу, ловкость, выносливость и умение работать в команде.

Еще одним ярким событием этого года стал финал XIV чемпионата России по уличному баскетболу, который прошел во Владивостоке 10 сентября на набережной Цесаревича. За звание чемпиона страны боролись 16 команд – победители и призеры региональных этапов Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Благовещенска и других городов. Победителем стала команда «Роснефть-Охрана» из Москвы.

Одним из главных событий этого года стал этап чемпионата России по спидвею, который проходил во Владивостоке на стадионе «Авангард». При этом звание чемпиона России завоевала владивостокская команда «Восток», а победителем личного чемпионата России по спидвею стал Григорий Лагута, также выступающий за команду «Восток».

В конце сентября 2016 года во Владивостоке прошло масштабное спортивно-массовое мероприятие «Владивостокский марафон - 2016». Маршрут марафона прошел по живописным местам острова Русский, по двум крупнейшим мостам краевой столицы и финишировал на центральной площади города. В этом году участие во Владивостокском марафоне приняли 1853 участника, 1170 мужчин и 683 женщины. Среди участников – представители из 27 субъектов РФ, 9 участников из КНР, 10 представителей Японии, 3 спортсмена из США, 1 представитель Румынии, 1 участник из Вьетнама, и 2 из Республики Корея.

Крупный международный чемпионат по джиу-джитсу «Vladivostok open 2016» прошел во Владивостоке в октябре 2016 года во второй раз. Соревнования проходили на острове Русском в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. В турнире приняли участие порядка 370 спортсменов из России, Китая и Узбекистана. Наша страна была представлена единоборцами из городов Амурской области, Биробиджана, Орла, Магнитогорска, из районов и городов Приморского и Хабаровского краев. Мероприятие проходило под эгидой МОО «Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу».

Впервые во Владивостоке прошел один из этапов Кубка мира по зимнему плаванию. 18 ноября в соревнованиях, которые проходили в акватории Амурского залива в районе яхт-клуба «Семь футов», приняли участие более 500 пловцов из 18 стран мира.

Крупным событием в мире единоборств стало проведение впервые во Владивостоке Суперкубка России по смешанному боевому единоборству ММА. В декабре этого года зрелищные поединки сильнейших бойцов страны состоялись в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Почетным гостем краевой столицы стал президент Союза ММА России, легендарный спортсмен Федор Емельяненко.

Также спортсмены краевой столицы показывали в 2016 году высокие результаты за пределами города. Так, в марте этого года в Москве завершился один из этапов Кубка мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева», являющийся одним из крупнейших международных турниров. В весовой категории до 48 кг среди женщин приморская самбистка, мастер спорта, чемпионка Кубка мира и чемпионата России по самбо среди студентов вузов Анастасия Храмова стала обладательницей золотой медали. В весовой категории до 60 кг мастер спорта и неоднократная призерка всероссийских и международных турниров из Владивостока Оксана Лукьянчук стала серебряным призером.

В апреле 2016 года в городе Дзержинске (Нижегородская область) прошел чемпионат России по самбо среди студентов, посвященный памяти чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова. В личном зачете студентка ДВФУ Анастасия Храмова до (48 кг) завоевала золотую медаль. Студентка ДВФУ Дарья Вереденко до (68 кг) завоевала серебряную медаль. Студентка ВГУЭС Ольга Митина (до 56 кг) и студентка МГУ им. Адм. Г.И. Невельского Виктория Тимофеева до (52 кг) – завоевали бронзовые медали.

В марте этого года в Сочи прошли финальные игры всероссийского детского турнира по хоккею «Золотая шайба». В чемпионате приняло участие 56 команд. Победу в своей возрастной группе (2001-2002 года рождения) одержала команда «Полюс» из Владивостока.

В этом году во Владивостоке завершено строительство нового современного трехуровневого стадиона – он открыт на ул. Каплунова, 12 возле школы № 77 летом 2016 года.

Также завершено строительство современной универсальной спортивной площадки в районе ул. Фанзавод, 18. Спортивный комплекс состоит из двух частей: это - поле для волейбола, баскетбола и хоккея, а также площадка с тренажерами. Спортивный объект стал долгожданным подарком для жителей отдаленного района Владивостока.