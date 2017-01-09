Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов

"Можно не видеть все это только если не заниматься ребенком"

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха прокомментировала корреспонденту РИА VladNews ситуацию со всплеском детских суицидов в регионе:

- Анна Викторовна, что бы вы посоветовали родителям, как уберечь их детей от суицида?

- Рецепт здесь все тот же: быть бдительными, разговаривать с детьми, быть к ним внимательными.

- Почему такой всплеск детских суицидов?

- У меня есть вопрос к родителям. Насколько серьезно они относятся к тому, что слышат, когда им говорят о том, как предостеречь детей от таких поступков? Принимают ли они все это на свои отношения с детьми? И если да, принимают, то почему они не задают никаких вопросов, не интересуются - то есть практически скрывают проблему? Есть и какая-то другая причина во всем этом - но какая, я не знаю. На это у меня нет ответа.

- Возможно, родители просто не видят каких-то признаков того, что ребенок уже готов покончить с собой?

- Можно не видеть все это только если не заниматься ребенком. Мы постоянно говорим родителям, что нужно всегда интересоваться музыкой, которую слушают их дети, книгами, которые они читают, друзьями и компанией...

- А кто может в этом помочь родителям?

Власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и уполномоченный по правам ребенка на регулярной основе проводят профилактические мероприятия с родителями. В последнее время обычно они проходят в форме родительского собрания и нередко посвящены проблеме подростковых суицидов. Эти занятия проходят с участием общих и клинических психологов. На них родителям в доступной форме объясняют, как увидеть сигналы, что ребенок может быть склонен к этому (к самоубийству - РИА VladNews). Специалисты рассказывают об этом: о том, какие картинки рисуют готовые к самоубийству подростки, о предпочтениях в музыке о царапинах на руках и так далее.

Если такие признаки родители обнаруживают, им даются профессиональные советы, что делать. Мы кладем это уже им в рот - их дело проглотить. Не нужно пускать все это на самотек.

Напомним, 6 января во Владивостоке выпала из окна 13-летняя девочка. В ее руке была записка.



Ранее РИА VladNews публиковало подробные советы психолога о том, как помочь ребенку пережить подростковый возраст. Семейный и детский психолог Оксана Лосова рассказала о том, что нередко в самоубийствах подростков косвенно виноваты родители, отстраняющиеся от своих детей, а также стремление ребенка решить проблему кардинально - из любви к родителям.