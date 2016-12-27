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Семейный психолог: "Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти ребенка"

Специалист рассказала о профилактике подростковых суицидов
Фото: How-to-Cure-Depression Фото: How-to-Cure-Depression
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

О том, как психологи помогают родителям в профилактике детских суицидов – и как помочь детям пройти сложный подростковый период безболезненно, рассказала семейный и детский психолог Оксана Лосова, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Мы думаем, что наши подростки – это взрослые. Но это далеко не так. С одной стороны они еще остаются детьми, но у них уже идет перестройка как физическая, так и психо-эмоциональная. В этом периоде у детей начинается так называемый «гормональный взрыв»: подросток говорит «Я еще взрослый» - но корковые центры организма еще не созрели, чтобы регулировать и контролировать то, что происходит с чувствами и эмоциями.

Иногда они не знают, как справляться с эмоциями. Люди в этом периоде очень чувствительны: любое слово, действие и поступок их могут ранить. И относиться к ним нужно очень бережно.

Наша задача – работа с родителями. Мы восстанавливаем контакт детей с родителями, потому что часто в этот период происходит отделение личности ребенка от личности мамы и папы. В этот период происходит самоидентификация, понимание «кто я такой». И в этом периоде родители теряют свой авторитет. Мы учим родителей, как этот авторитет не терять.

А с другой стороны идет работа с детьми. Но она идет не напрямую. Какова профилактика? Мы поднимаем самооценку подростков. Мы должны понять, какие у них ценности: эти ценности идут из семьи, конечно же. Необходима связь детей, родителей и семьи. Мы показываем ребенку, какие есть ценности , и так формируется этот внутренний стержень, - потому что в этом периоде психика очень нестабильна. Ребенок может быть романтичным и мирным – и тут же через пять минут стать агрессивным и жестоким.

Часто нам непонятна эта жестокость. Мы думаем, что ребенок злой. А на самом деле он просто очень чувствителен и защищается.

И еще, нужно напомнить, что у подростка нет «завтра»: он живет здесь и сейчас – так же, как и ребенок.

Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти своего ребенка. Все родители любят своих детей. Но так же и дети любят их. Иногда они, чтобы не причинить боль своему родителю, принимают решение самим уйти из этой жизни. И об этом тоже нужно помнить.

Подросткам нужно больше позитива, потому что им очень сложно справиться с оскорблениями и унижениями. Кроме того, так как в этом возрасте начинает больше работать левое полушарие мозга, дети начинают много рассуждать и делать свои выводы о том, что их интересует. И их нужно слышать и спрашивать: «А какие у тебя доводы?», «Почему ты так думаешь?», «А я бы сделал это вот так…». То есть не нужно быть с ними категоричными, а надо смотреть, в какую именно сторону они идут в своих суждениях. Это общение для подростков очень важно, так как идет процесс самоидентификации. Он себя познает через вас: «я» познается через «ты». Человек не сможет себя узнать, если он будет в изоляции от общества.

Когда мы декларируем, что у нас есть ценность жизни, мы с другой стороны ее и обесцениваем, формируя потребительский образ жизни. И подростку кажется, что материальные ценности ценнее жизни человека».

Кроме того, психолог отметила, что при подростковых суицидах в обществе наступает нестабильность.

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