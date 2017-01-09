Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке

В 11 столкновениях травмы получили 14 человек

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в дни новогодних праздников в 11 авариях травмы различной степени тяжести получили 14 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. При этом половина таких аварий произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и въехал в здание, стену либо припаркованную фуру. Стоит отметить, что в ДТП люди не получали травм с 5 по 7 января включительно.

Всего в приморской столице с 1 по 8 января произошло 274 ДТП, из них 138 - с материальным ущербом. Участники 47 ДТП составили европротоколы.

Владивостокские автолюбители не пропустили пешеходов на пешеходных переходах 229 раз, а детей не пристегнули 177 раз. По тонировке стекол авто составлено 125 протоколов.

103 водителя будут наказаны за то, что позволили себе в эти дни сесть за руль пьяными, 31 - за выезд на полосу встречного движения.

39 владельцев авто нарушили правила парковки, на штраф-стоянку доставлено 39 машин.

Правила дорожного движения нарушили 448 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах и создавали аварийные ситуации.

По операции "Перевозчик" зарегистрировано более 100 нарушений ПДД водителями автобусов и такси.

Всего за праздники во Владивостоке зарегистрировано 2 255 нарушений ПДД.

Напомним, с 1 по 8 января в Приморском крае в общей сложности произошло 46 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 64 человека.